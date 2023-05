Meta Hrovat pometla s tekmicami

Dolina pod Poncami je znova gostila serijo tekov z ovirami Spartan race. Na več različnih trasah se je letos merilo 2400 tekmovalcev iz 37 držav, 700 več kot lani, so sporočili organizatorji dogodka. Na najdaljši razdalji sta slavila Nemka in Italijan, na srednji Slovakinja in Italijan, domače moči pa so bile najbolj opazne na najkrajši razdalji, med damami je prepričljivo slavila naša vrhunska smučarka in domačinka Meta Hrovat.

Rea Kolbl letos ni nastopila na domačem Spartanu, se je pa zato družila z Exatlonovci, ki so se prav tako lotili izziva. FOTO: NIK BERTONCELJ

»Spartan je odlična dopolnitev mojih treningov, saj so na preizkušnji moč, vzdržljivost in hitrost. Všeč mi je bil vzpon po hrbtišču velikanke, saj so me noge zapekle podobno kot na smučarskih treningih, še najmanj všeč pa mi je bila ovira s snegom in bodečo žico,« je po zmagi dejala 25-letna smučarka. Na progi smo opazili kar precej znanih obrazov z malih zaslonov in ultra tekov, kot so Andrej Težak Tešky, Ines Vidmar, Aleš Žontar, Lara Deu, Pia Miškulin, Aleksandra Podgoršek in Franko Bajc.