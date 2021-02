Messi igra za pol milijarde

Bartomeu kot navijač in ne predsednik

MES QUE UN CLUB, več kot le klub, je slogan Barcelone, katalonskega nogometnega velikana, ki ga milijoni navdušencev po svetu podpirajo s skorajda versko predanostjo. Včeraj so izvedeli, da njihovega mesijona nogometno svetinjo, ki se ta čas utaplja v dolgovih, ne veže prav veliko čustev, temveč pregrešno visoka pogodba, najvišja v športni zgodovini.Pravo bombo je na nogometni svet odvrgel madridski časnik El Mundo, ko je objavil vse podrobnosti Messijeve pogodbe. Vsi smo vedeli, da je 33-letni argentinski zvezdnik med najbolje plačanimi nogometaši in športniki na svetu, številka 555,237.619 evrov bruto, kolikor bi lahko zaslužil, če bi prejel vse predvidene bonuse in dodatke v pogodbah, ki ju je podpisal 25. novembra 2017, potečeta pa 30. junija letos, pa je vendarle nekaj težko predstavljivega. Ocenjujejo, da bo Messi do letošnjega poletja upravičen do 92 odstotkov tega zneska, 511,290.052 evrov bruto oziroma okoli 297 milijonov evrov neto, ko bo svoj delež vzela španska davkarija.Njegov povprečni sezonski zaslužek z vsemi dodatki, v katere je bilo vključeno vse, od števila odigranih tekem in osvojenih lovorik do stroškov zasebnih potovanj, znaša 138,8 milijona evrov bruto ali 74,9 milijona evrov neto. To je znesek, ob katerem lahko pozeleni od zavisti, ki je lani prejel nekaj manj kot 100 milijonov evrov bruto. Messi, ki so mu pri Forbesu pripisovali malenkost manjši zaslužek kot portugalskemu tekmecu, pa z novorazkritimi številkami presega tudi največje športne zaslužkarje na obeh straneh Atlantika,Po razkritju se nekateri zgražajo nad Messijevo lakomnostjo, češ da je izkoristil težak položaj, v katerem je bila Barcelona jeseni 2017.je takrat prestopil k PSG, Real Madrid je osvojil tako špansko prvenstveno kot ligo prvakov, v ozadju pa je bila tudi politična negotovost in spodleteli referendum o odcepitvi Katalonije. Tedanji predsednik Barceloneje bil pripravljen storiti vse, da bi obdržal največjega zvezdnika.Pri tem pa je šel predaleč, saj se je odločil kot navijač in ne kot odgovoren direktor, pravijo številni kritiki, saj da je ogrozil dolgoročni obstoj kluba, ki ima ta čas za 1,2 milijarde evrov dolgov. Ti so se sicer nabirali že prej, stanje pa je kritično postalo zaradi pandemije koronavirusa, zaradi katere naj bi Barcelona v zadnjih dveh sezonah izgubila okoli 200 milijonov evrov.Najbolj vroče je vprašanje, kdo in zakaj je novinarjem El Munda posredoval Messijevo pogodbo. So imeli prste vmes tekmeci iz Madrida ali pa kar vodilni možje pri Barceloni, pri kateri bodo 7. marca izbrali novega predsednika kluba? Zdi se, da nekdo želi ustvariti vtis, da je za obupno finančno stanje nogometnega velikana odgovoren njegov najbolj priljubljeni sin Messi, ki je na igrišču v 17 sezonah med drugim poskrbel za 10 naslovov španskega in štiri naslove evropskega klubskega prvaka, kar je daleč najuspešnejše obdobje kluba.Messi in njegova pogodba sta že postala del kampanje pred volitvami, pred katerimi za favorita velja nekdanji predsednik kluba. »Leo Messi si je prislužil vse do zadnjega evra, ki mu jih je plačala Barcelona. Ni nas pogubil, ravno nasprotno. Je najboljši nogometaš v zgodovini in želimo si, da bi za vedno ostal z nami,« je sporočil, eden od predsedniških kandidatov. Vprašanje pa je, ali si bo Messi po včerajšnji objavi še želel kaj imeti z Barcelono.