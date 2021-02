Medžimurec je glavni prekmurski adut

Mura se je s priprav v Turčiji vrnila zdesetkana in brez okuženih nogometašev z virusom sars-cov-2. To je bil hud udarec za črno-belo moštvo, ki za drugi del prvoligaške nogometne sezone ne skriva najvišjih ambicij, a je hkrati že vajeno podobnih težav. Poleti je virus na začetku sezone izločil 27-letnega Luko Bobičanca, ki je bil, je in tudi spomladi bo eden od največjih adutov trenerja Anteja Šimundže. Luka, ste v najboljših igralskih letih, maja boste dopolnili 28 let, in tedaj bo Mura morda lahko že prvak. Je ta scenarij uresničljiv? »Možno je vse, ampak Maribor je vedno št. 1. Tu j...