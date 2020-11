Med krizo uživa in razvaža otroke

Če sem včasih v prostem času sanjal o smučanju ali namiznem tenisu, sem zdaj užival, da smo v domači hiši.

Kmalu selitev v Dubaj

Bliža se konec nenavadne teniške sezone z dolgim premorom in številnimi odpovedanimi turnirji. Uradni finale osmerice bo na vrsti v Londonu. Tam se je, vodilni zvezdnik zadnjih 15 let, zaradi podpore na tribunah pogosto počutil kot doma, navzlic četrtemu mestu, ki ga ohranja na svetovni teniški lestvici, pa ga med akterji sklepnega spektakla sezone ne bo. Že ko je prvič udaril virus sredi marca, je Švicar jasno povedal, da bo v tej sezoni počival. In precej več časa kot po navadi namenil družini.Za številne privržence tenisa po vsem svetu je bilo marsikaj v tej sezoni čudno, ne nazadnje ni bilo Wimbledona. Seveda so usmerili pozornost, v Parizu spet sijajnemu, naša severna soseščina je, razumljivo, navdušena nad. Zanimivo je spremljati tudi pisano paleto kandidatk za zmage na ženskem turnirju, toda ni ga, ki ne bi na igriščih pogrešal švicarskega velemojstra teniške igre. Po dveh operacijah in prav zoprni poškodbi kolena se je 39-letnik odločil za daljši počitek. Umaknil se je v družinski mir in se po dolgih letih oddaljil od žarometov javnosti.Ob namigih v domovini, da bo kar sklenil športno pot, pa je spregovoril v zadnjih dneh za več švicarskih medijskih hiš, obenem je bil gost osrednje tedenske športne oddaje na javni televiziji. Vse govorice je zanikal. Verjame, da še zdaleč ni rekel zadnje besede na teniškem igrišču, resno razmišlja o nastopu na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu januarja 2021. Hkrati ni jasno, kako bo ne nazadnje s potovanji in logistiko na prvem prizorišču v seriji za grand slam. Federer si je na jasnem le, da se bo v prihodnjih dneh iz Švice preselil v svoje drugo bivališče v Dubaj in tam nadaljeval priprave za naslednjo sezono.»Ne bom rekel, da napredujem iz dneva v dan, toda premiki pri treningu so po daljšem okrevanju vidni iz tedna v teden,« je sporočil rojakom in obrazložil, da je v tem resda krutem času agresivnega virusa poskusil kar najbolj uživati v domačem okolju. »Švica je jeseni res lepa, prav vesel sem, da sem tu. Tokrat ni bilo stresa, prijatelji so uživali v naši navzočnosti, skupaj smo obiskovali različne restavracije, klepetali, za kar se nam je v preteklosti vedno izmuznil čas,« je dejal, posebej pa spregovoril o otrocih. »To je pa posebna zgodba. Kako lepo je biti ves čas z njimi! Hkrati postajam že kar poklicni voznik (smeh). Res, toliko je aktivnosti pri vseh, da si morava z ženo zelo dobro načrtovati dnevni urnik,« je povedal oče enajstletnih dvojčic in šestletnih dvojčkov: »Sicer pa: da bi bil več kot šest tednov skupaj doma ... To se mi je nazadnje zgodilo, ko sem bil star 16 let. In če sem včasih v prostem času sanjal o smučanju ali namiznem tenisu, sem zdaj užival, da smo v domači hiši.«