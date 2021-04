Med karanteno uživala v igranju ukuleleja

Obetavna slovenska teniška igralka Kaja Juvan na začetku sezone ni pogosto v domovini. A to leto je tako kot lansko v luči pandemije koronavirusa posebno, tudi 20-letnica se je sredi Mehike okužila in morala – k sreči brez hujših simptomov in posledic – preživeti deset dni v zaprti hotelski sobi. Zdaj se je vrnila k treningu, konec meseca bo nastopila na turnirju v Madridu. Moram vas za uvod vprašati, kaj se vam je zgodilo v Mehiki? »Kot veste, so testiranja koronavirusa med turnirji redna, dvakrat so me testirali na prvem turnirju, vse je bilo v najlepšem redu, potem pa na...