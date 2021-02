Massi na kraju smrti svojega očeta z Žanom delil bolečo izkušnjo

Slovenski smučarbi moral biti med glavnimi favoriti za odličje v veleslalomu na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, toda njegova sezona ne poteka po načrtih, za njim je zelo težko obdobje. Decembra je namreč v nesreči izgubil očeta, sledila je še poškodba hrbta, zaradi katere ni tekmoval dva meseca.O položaju najboljšega slovenskega smučarja je na prizorišču za TV Slovenija spregovoril tudi priljubljeni smučarski strokovnjak, ki ima za seboj zelo podobno izkušnjo. Oče mu je umrl prav v Cortini, ki jo sicer ima za svoj drugi dom, star pa je bil komaj 14 let. Že nekaj let prej mu je umrla tudi mama.Kot je povedal, se je z Žanom pogovarjal na sedežnici. »Žal imam to izkušnjo, kot športnik priznam, da nisem bil dovolj močan, da bi prav odreagiral takrat. Mislim, da je tekmovanje najboljša terapija, prepričan sem, da bo Žan dal vse od sebe,« je dejal Massi, ki je o tem pred dnevi spregovoril tudi za Siol in v zvezi z družinsko tragedijo dejal, da je žal res strokovnjak na tem področju. Ugibal je, da je Žana, zelo vzornega družinskega fanta izguba močno prizadela in da iz nje najbrž izvira tudi poškodba.