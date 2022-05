Madžarska šokirala slovenski hokejski tabor: odstop od skupne kandidature

Madžarska odstopa od skupne kandidature s Slovenijo za svetovno prvenstvo elitne divizije 2023. Tamkajšnja zveza v roku ni pridobila potrebnih zagotovil vlade za podporo projektu, zato so Madžari danes sporočili, da umikajo kandidaturo. V slovenskem taboru čakajo na morebitno spremembo v zadnjem trenutku. Obe ekipi sta se letos na svetovnem prvenstvu v Ljubljani prebili v elitno divizijo in ob robu ljubljanskega turnirja napovedali kandidaturo za SP elitne divizije v Ljubljani in Budimpešti.

Slovenija – Madžarska, Ljubljana, 6. 5. 2022. FOTO: Voranc Vogel

Madžari in Slovenci so tako želeli nadomestiti turnir v ruskem Sankt Peterburgu, ki ga je Mednarodna hokejska zveza Rusiji odvzela v sklopu sankcij zaradi vojne agresije na Ukrajino. Kongres Mednarodne hokejske zveze bo o prireditelju SP 2023 odločal konec tedna v Tampereju, ki gosti letošnje SP. Edina preostala kandidatura je tako skupna kandidature Latvije in Finske, ki sta turnir elitne divizije gostili v zadnjih dveh letih. Latvijci lani, na Finskem pa turnir poteka prav zdaj.