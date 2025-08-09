V STOŽICAH

Luko Dončića s tribun bodrila tudi njegova največja oboževalka (FOTO)

Naša reprezentanca se je pomerila z reprezentanco Nemčije.
Fotografija: Luka Dončić je prispeval 19 točk. FOTO: Leon Vidic
Luka Dončić je prispeval 19 točk. FOTO: Leon Vidic

B. K. P.
09.08.2025 ob 07:52
B. K. P.
09.08.2025 ob 07:52

Naša reprezentanca se je sinoči v Stožicah pomerila z aktualnimi svetovnimi prvaki v košarki in kljub srčni in borbeni igri morala priznati poraz. Košarkarska tekma je poževa nemalo zanimanja tudi zaradi Luke Dončića, ki se je prav zaradi nastopa z rojaki vrnil iz Združenih držav Amerike, kjer je pred natanko tednom dni podpisal novo vrtoglavo pogodbo z ekipo Los Angeles Lakers.

Seveda pa Dončić v Slovenijo ni prišel sam, z njim sta zaročenka Anamaria Goltes in mala Gabriela, Anamaria pa je svojega dragega spremljala tudi sinoči v Stožicah.

Sedela je blizu parketa. FOTO: Instagram
Sedela je blizu parketa. FOTO: Instagram

Njena prisotnost med več kot 11.000 športnimi navdušenci je našega asa in enega najboljših košarkarjev na svetu zagotovo bodila in mu dala še dodatni zagon, ne nazadnje ne postavna svetlolaska njegova najbolj zvesta oboževalka, a žal tudi to ni bilo dovolj za zmago slovenske reprezentance.

Kljub porazu se je Luka Dončić izkazal z 19 točkami in tako postal najboljši strelec Slovenije, ki je proti Nemčiji izgubila z 89:103. Jutri popoldan naše košarkarje sicer čaka povratna prijateljska tekma v Mannheimu.

Slovenija bo v nadaljevanju priprav na 42. eurobasket, ki se bo v Katovicah začel 28. avgusta, odigrala še pet prijateljskih tekem. Zgolj z Veliko Britanijo 19. avgusta se bo še predstavila domači publiki.

