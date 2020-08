Luko (24) je skala potegnila v smrt

Slovenski alpinistični svet je v petek popoldne, na zadnji julijski dan, izgubil enega od zelo perspektivnih članov, Luka Šinkovca. Kot so v soboto sporočili iz Planinske zveze Slovenije (PZS), se je 24-letnik, član alpinističnega tabora mladih perspektivnih alpinistov, ponesrečil v severni steni 1758 metrov visoke gore Wartstein v pogorju Reiteralm v Nemčiji. »Luka je v navezi padel, in čeprav je soplezalec padec zadržal, je utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl,« so sporočili iz PZS.Po novi plezalni smeriPo podatkih tamkajšnje policije sta Šinkovec in njegov soplezalec plezala po novi smeri, imenovani ...