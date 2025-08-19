Luka Dončić v natikačih na bencinski črpalki sredi Slovenije presenetil obiskovalce

Slovenska košarkarska reprezentanca se pripravlja na EuroBasket, a vse oči so spet uprte v Luko Dončića. Ne samo zaradi igre, tudi zaradi prizorov zunaj parketa, ki so navijače pustili brez besed.

Pretres proti Litvi, šala po tekmi

Slovenija je v pripravljalnem dvoboju proti Litvi doživela hud udarec. Zaostajala je celo 32 točk, Dončić pa je večino tekme preživel na klopi. Selektor Aleksander Sekulić ga je namerno »šparal«, saj je Luka nedavno imel manjše težave s poškodbo.

Toda čeprav je bil brez njega ritem igre slabši, je po tekmi spet pokazal, zakaj je ljubljenec navijačev. Mlad litvanski oboževalec mu je ponudil bankovec za 20 evrov za avtogram. Luka se je pošalil, da ga bo spravil v žep, nato pa podpisal in bankovec vrnil. Dvorano je preplavil smeh, posnetek pa je v trenutku eksplodiral po družbenih omrežjih.

Šok na slovenskem avtocestnem počivališču

A to ni bil edini trenutek, ko je Luka osupnil navijače. Eden od italijanskih turistov je opisal nenavadno srečanje, ki se je zgodilo povsem nepričakovano – na slovenskem avtocestnem postajališču.

»Zjutraj, v avtocestnem baru. Mi po zaloge piva, za šankom pa visok fant v šlapah, s kavo v roki. Pogledam bolje – Dončić! Komaj sem ga prepoznal, shujšal je 15 kilogramov, čisto izklesan. Zavpijem: ‘Luka!’, on pa se nasmehne in mi pokaže, naj pridem ven. Na parkirišču se objame z nami, pozdravi, fotografira … neverjetno,« je zapisal navijač.

Luka naj bi jim zaupal, da poškodba ni nič resnega in da je povsem pripravljen na evropsko prvenstvo. Na koncu jih je pozdravil še v italijanščini – »Ciao!« – in se odpravil naprej.

Od Beverli Hillsa do slovenskega šanka

»Čudno je to življenje,« je dodal italijanski navijač. »En dan treniraš z Lakersi v Los Angelesu, spiš v vili v Beverly Hillsu, naslednji dan pa v šlapah stojiš na slovenskem avtocestnem postajališču in se fotografiraš z neznanci.«

Slovenija bo sicer že kmalu znova na preizkušnji. Naslednji obračun bo 21. avgusta v Beogradu proti reprezentanci Srbije.