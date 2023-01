Luka Dončić ne bo žejen

Ena izjava je bila dovolj, da je košarkarski zvezdnik Luka Dončić po tekmi svojega življenja v smeh spravil na milijone oboževalcev po vsem svetu, lastniki pivovarn pa so ob njegovih besedah zastrigli z ušesi. No, vsaj v Pivovarni Laško Union so se v istem dnevu odzvali na izjavo 23-letnega košarkarja, ki je po tekmi z New York Knicksi, na kateri je dosegel zgodovinskih 60 točk, 21 skokov in deset asistenc, skromno dejal: »Tako zelo izčrpan sem. Potrebujem regeneracijsko pivo.«

V Pivovarni Laško Union so se odzvali v istem dnevu. FOTO: FACEBOOK

Le nekaj simpatičnih besed je bilo dovolj, da si je mladi zvezdnik prislužil pozornost domače pivovarne, pri kateri so še isti dan na svoji strani na facebooku zapisali: »Luka, slišali smo za tvojo željo, že urejamo logistiko.« Ob tem pa so objavili povsem novo pločevinko piva, kot je pri nas še nismo videli, in sicer gre po fotografiji sodeč za posebno izdajo laškega, za regeneracijsko pivo, ki si ga je Luka po tekmi tako zelo želel.

»Za vse utrujene Luke, ki potrebujejo pivo za regeneracijo, smo zvarili ...« so skrivnostno dodali pri Pivovarni Laško Union. Ljubitelje piva pa bomo morali razočarati, saj o posebni izdaji Lukovega piva ni ne duha ne sluha, šlo je le za simpatično gesto. »Kot veliki podporniki športa se v Pivovarni Laško Union pridružujemo širši navijaški skupnosti, ki je ponosna na uspehe slovenskih športnikov in športnic. Z našo blagovno znamko smo ob izjemni predstavi vrhunskega športnika izkoristili priložnost in navdušenje izrazili skozi igrivo komunikacijo na družabnem omrežju, ki pa ni povezana s poslovnimi načrti za nov izdelek. Mimogrede, ime Luka je eno najpogostejših imen v Sloveniji.

Zvezdnik si rad privošči vrček piva. Na fotografiji ga srka v družbi košarkarja Bobana Marjanovića. FOTO: TWITTER

Z objavo smo nagovorili naše sledilce – izjemne in utrujene Luke, ki uživajo v pivu s karakterjem,« so se odzvali v pivovarni, kar pa še ne pomeni, da naš zvezdnik v kratkem kje ne bo dobil čisto svojega piva, konec koncev je obraz številnih blagovnih znamk in podjetij. Sicer pa tudi v Teksasu dobro vedo, da si Luka tu pa tam rad pogasi žejo z dobrim pivom. Maja letos so ga v družbi košarkarja Bobana Marjanovića ujeli med srkanjem opojne pijače, njegova sproščenost pa je navdušila navijače po vsem svetu.