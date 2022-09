Luka Dončić izgubil živce: o tem posnetku govori ves svet (VIDEO)

Včeraj so naši košarkarji na evropskem prvenstvu doživeli grenak poraz proti BiH s 97 : 93. Luka Dončić, ki ni pri metu (v prvih treh tekmah je denimo zadel komaj štiri trojke iz 22 poskusov, in če so bo to nadaljevalo, se Sloveniji ne piše nič dobrega), je izgubil živce med odmorom 53.6 sekunde pred koncem tekme. »V pi*** materino, proti komu mi to izgubljamo!« se je razjezil med minuto odmora in vrgel plastenko vode.

Niti ta reakcija ni pomagala in naši so na koncu tekmo izgubili. Slabe volje so bili tudi v slačilnici in očitno obstajajo težave tudi na drugih področjih, kar se da sklepati po izjavi kapetana Gorana Dragića. Selektor Aleksandar Sekulić ga je namreč večji del druge in tretje četrtine imel na klopi, kar mu je očitno Goran zameril. Po tekmi ga je novinar vprašal, zakaj je bilo tako, a je ta jezno odgovoril: »Vprašajte selektorja.«