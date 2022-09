Luka Dončić iz maminih rok prevzema blagovne znamke

Ko je imel Luka Dončić 19 let, je njegova mama Mirjam Poterbin, seveda z njegovim privoljenjem, registrirala njegovo ime kot blagovno znamko. Zdaj pa je Luka začel postopek za umik tega soglasja (blagovne znamke ima Luka sicer združene v podjetju Luka99). Gre za blagovno znamko Luka Doncic 7, o tem pa poroča ameriški športni poročevalec Marc Stein.

»Gledam naprej, in ko rastem kot igralec in oseba, je zame pomembno, da imam pod nadzorom svoje znamke in se osredotočim tudi na svoj prispevek k širši skupnosti,« je dejal Luka za The Stein Line.

Luka je skušal registrirati ime Luka Dončić kot blagovno znamko, vendar so mu to v ameriškem uradu za blagovne znamke in patente zavrnili, zaradi obstoječe, prej omenjene blagovne znamke, ki je v maminih rokah. Prav v torek, ko je Slovenija nadigrala nemško reprezentanco, naj bi Dončić začel postopek, saj se je takrat iztekel rok, ko je to moral storiti.