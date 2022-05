Luka Dončić besen kot ris: poglejte, kako je obračunal z navijačem (VIDEO)

Za Luko Dončićem je po statistiki lepa tekma, a njegovo moštvo je vseeno s parketa odšlo poraženo (več o tekmi v članku Dončić blestel, a za zmago ni bilo dovolj (VIDEO)). Ekipa Dallas Mavericks priznava, da je bila obramba slaba, živce pa so jim parali tudi navijači moštva Golden State Warriors. Z enim od njih se je v manjši obračun zapletel tudi slovenski košarkar.

Spodaj objavljamo posnetek in domnevni prepis njunega ne tako prijaznega pogovora. Če prevedemo v slovenščino in iz dialoga odstranimo grde besede, lahko rečemo, da je navijač Luki svetoval, naj utihne, Slovenec pa njemu, naj raje utihne on, zadnjo plat pa posede nazaj na stol.