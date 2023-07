Lovi šampionske pasove in rekordne some

Dolgoletni trener in menedžer slovenske šampionke Eme Kozin je imel v zadnjih tednih več razlogov za zadovoljstvo. Najprej ni skrival ponosa ob novici, da je postal vodja ženskega boksa pri združenju WBF (World Boxing Federation), kmalu za tem pa se je razveselil tudi nove zmage svoje varovanke. V nemškem Alfdorfu je 24-letnica iz Šmartnega ob Savi prepričljivo po točkah premagala madžarsko izzivalko Timeo Gabriello in ubranila naslov svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različici WBF.

Seveda Pavlin pri tem dvoboju ni bil v vlogi uradne osebe omenjenega združenja. Kot predsednik za ženski boks pri tej zvezi, za kar je prejel tudi certifikat, je ognjeni krst prestal pri obračunu med Nemko tunizijskega rodu Ikram Kerwat in Argentinko Claudio Andreo Lopez. Komaj dobro se je 48-letni Korošec vrnil iz Nemčije, se je že posvetil svojemu konjičku – ribolovu in organizaciji (skupaj z RD Celje) maratona v somijadi na Šmartinskem jezeru, ki se bo danes začela ob 18. uri in bo trajala do 11. ure v nedeljo.

»Zmagal bo ribič, ki bo najuspešnejši v seštevku teže ulovljenih somov, posebno nagrado bo prejel tudi tisti, ki bo ulovil najtežjega predstavnika teh brkatih plenilcev,« je razkril Pavlin in pripomnil, da tokrat pričakujejo še več tekmovalcev kot lani, ko se je somijade udeležilo 36 ribičev – tudi iz tujine.

Ema Kozin se je pred kratkim veselila že 23. profesionalne zmage v boksu. FOTO: MARKO FEIST

Na Šmartinskem jezeru in ob njem bo torej ta konec tedna živahno, zagotovo pa bo moral Rudi udeležencem pripovedovati tudi o naslednjem dvoboju Kozinove, ki ga bo imela 22. septembra v Londonu, kjer se bo s škotsko zvezdnico Hannah Rankin pomerila za položaj prve izzivalke svetovne prvakinje uglednih združenj WBC in WBO.