Ljubitelji motokrosa v šoku, umrl je 19-letni Rene

V snežnem plazu na Salzburškem v Avstriji so v soboto umrle tri osebe, dve pa sta bili poškodovani, danes poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Dve osebi, stari 19 in 24 let, so reševalci našli mrtvi, še enega 19-letnika so oživljali ter ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Celovcu, kjer pa je nato umrl.

Avstrijski mediji poročajo, da je bil med žrtvami tudi motokrosist Rene Hofer. Njegovo tragično smrt je prek družbenih omrežij potrdila tudi njegova ekipa KTM, s katero je tekmoval v razredu MX2.

»Vozi v miru, mali Rene. To je tragedija za tvojo družino, za tvojo družino KTM in za celotno družino MXGP. Vedno se te bomo spominjali kot veselega otroka, kakršen si bil. Počivaj v miru. Iskreno sožalje vsem tvojim,« je KTM zapisal na instagramu.

Družini je sožalje preko družbenih omrežij izrekel tudi slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser. »Ne morem verjeti. Moje sožalje družini. RIP Rene,« je zapisal Gajser.

Rene je letošnjo sezono MX2, v kateri je tekmoval tudi Slovenec Jan Pancar, končal na šestem mestu.

Plaz se je sprožil na višini okoli 2400 metrov in zajel skupino 11 mladih ljudi, osem jih je zasul. V reševalni akciji je sodelovalo 70 reševalcev, sedem ekip z reševalnimi psi ter pet helikopterskih ekip oziroma skupaj 120 ljudi, še poroča APA.