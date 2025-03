Številni znani letos v Planici: vsem padla v oči ena stvar pri Tini Gaber (FOTO)

V Planici v teh dneh poteka zaključek sezone smučarskih skakalcev. Čeprav vreme v petek, soboto in nedeljo, ko so potekale kvalifikacije in tekma, ni bilo najbolj naklonjeno, to ni odvrnilo številnih navijačev, da pridejo pod Ponce in podprejo slovenske skakalce. Še posebej so lahko uživali na petkovi tekmi, saj so lahko videli dvojno slovensko zmago. Zmagal je namreč Domen Prevc, drugi pa je bil Anže Lanišek.

Na četrtkove kvalifikacije in petkovo ter sobotno tekmo je prišlo tudi kar nekaj znanih obrazov. Videli smo lahko odličnega slovenskega režiserja Marka Naberšnika, predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića, predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Franja Bobinca, priljubljeno slovensko pevko Majo Keuc ter nekdanjega slovenskega predsednika Milana Kučana, ki je bil v družbi dolgoletnega prijatelja Geze Vogrinčiča, s katerim sta bila do danes že večkrat skupaj na prireditvah. Tudi letos je bila v Planici partnerica premierja Roberta Goloba Tina Gaber, ki je bila z daljšo bundo v precej vpadljivi barvi zelo opažena.

Marko Naberšnik FOTO: Mediaspeed.net/Borut Cvetko

Radenko Mijatović (desno) FOTO: Mediaspeed.net/Bc

Manjkala ni niti Amaya. FOTO: Mediaspeed.net/Bc

Manjkali niso niti nekateri gospodarstveniki. Opazili smo lahko direktorja GEN Energije Dejana Paravana in generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne Tomaža Štoklja. Manjkali niso niti politiki, med drugim smo lahko videli ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana.

Tomaž Štokelj (levo) in Dejan Paravan (desno) FOTO: Mediaspeed.net/Bc

Niti najmanjše presenečenje pa ni, da smo lahko v Planici videli tudi Aleksandra Javornika, verjetno najbolj znanega slovenskega navijača.

Anže Lanišek in Aleksander Javornik FOTO: Mediaspeed.net/Borut Cvetko