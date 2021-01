Lepa gesta športnih asov: stopimo skupaj za Miho in Matija

Dobrodelna dražba za Miho in Matija. FOTO: Facebook

Še dva slovenska športnika sta se odzvala klicu dobrote po trojnem umoru v Gerečji vasi , ko stainizgubila svojo družino. Kot smo že poročali, je dobrodelno akcijo sprožil Mihov prijatelj . Motokrosistin nedavno upokojeni smučar prostega slogar sta tako podarila svoja dres in čelado, da bi zbrali čim več denarja.. Takole so zapisali na facebooku (nelektorirano):»SODELUJ POMAGAJ DELI Ko je Matjaž Rozman za našega prijatelja Miha in njegovega nečaka Matijo podaril svoj dres, da bi z dražbo le tega z zbranimi sredstvi pomagal smo naleteli na veliko srce in odziv ostalih naših šampionov!! Svoj podpisan dres za pomoč Mihi in Matiji je prispeval Tim Gajser in pa pred dnevi upokojeni štajerski kralj skicrossa Filip Flisar Filip Flisar je podaril čelado, Gorsko kolesarjenje 4x Val di Sole 2017.«Izklicna cena za oba predmeta je po 100 evrov, dražba poteka do 5. januarja zvečer.