Legendarni slovenski nogometaš končuje kariero

Bogata kariera

Klubsko kariero je Boštjan Cesar začel v Ljubljani pri mladih selekcijah Olimpije, kmalu pa se je preselil v zagrebški Dinamo, kjer je preživel skoraj sedem let. Nato je sledil prvi prestop v eno od velikih evropskih lig. Za štiri leta se je najprej preselil v Marseille, eno izmed teh štirih let pa je preživel na posoji pri West Bromwich Albionu. Pozneje ga je pot peljala še v francoski Grenoble, nato pa v Italijo, kjer je leta 2010 postal član Chieva. Tam je ostal vseh deset let svojega igranja v Italiji.

Slovenski nogometašpri 38 letih končuje kariero, potem ko ni podaljšal pogodbe s Chievom. Dolga leta je bil nepogrešljiv del zadnje vrste slovenske reprezentance, bil je tudi njen kapetan, je danes v izjavi za javnost sporočila Nogometna zveza Slovenije.Cesar je rekorder po številu nastopov v reprezentančnem dresu (101), vrhunec njegove kariere pa je bil nastop na svetovnem prvenstvu 2010 v Južni Afriki, kjer je Slovenija za las zgrešila preboj v izločilne boje. Cesar je v reprezentanci poleg 101. nastopa zbral tudi 10 zadetkov, kar je veliko za centralnega branilca.Cesar čuti, da bi še lahko igral kakšno sezono: »Verjetno bi lahko še kakšno leto vztrajal, vendar mi je pogodba s Chievom potekla in prišel sem do nekega trenutka, ko je bilo smiselno končati to poglavje v življenju. Seveda bom nogomet pogrešal, ampak v prihodnosti imam še toliko načrtov in toliko izzivov, da mi zagotovo ne bo dolgčas.«