Legendarni Hrvat: Ti vražji Slovenci! Rad jih imam, a so me praktično pokopali

Pogovor legendarnega hrvaškega nogometnega trenerja in reprezentančnega selektorjapred torkovo kvalifikacijsko tekmo med Slovenijo in Hrvaško za slovenski Sportklub močno odmeva tudi na Hrvaškem. V intervjuju je 'trener vseh trenerjev' med drugim razkril, da je hudo bolan in se poslovil od Slovencev. »Dragi prijatelji Slovenci. Naša ljubezen je brezmejna. Radi me imate in jaz imam rad vas, ampak moram vam sporočiti žalostno vest. Sem zelo, zelo bolan,« je povedal 86-letni legendarni Ćiro in dodal, da je zelo optimističen.Za hrvaške medije pa je bil Ćiro bolj optimističen. Ko so ga poklicali, jim je potrdil, da se še vedno oziroma ponovno bori z boleznijo, a je zatrdil, da je vse pod nadzorom. »Ti vražji Slovenci! Rad jih imam, a so me praktično pokopali. Jaz se ne dam kar tako in se bom boril do konca. Še bova, moj sin, gledala veliko tekem hrvaške reprezentance,« je zatrdil novinarju Jutarnjega lista in dodal, da je trda stara kost. Novinarju Slobodne Dalmacije pa je povedal, da so mu operirali prostato, a da se je pred mesecem dni pojavilo novo žarišče. Žalostno je dejal, da je zaskrbljen, da pa pričakuje od zdravnikov, da mu bodo omogočili še nekaj življenja.