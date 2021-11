Legendarni Čiro: Rak se je razširil na kosti, sprijaznil sem se s situacijo

Miroslav Ćiro Blažević, legendarni hrvaški trener, se ponovno bori z rakom. Bolezen so mu prvič diagnosticirali leta 2011, dvakrat jo je premagal, a se je spet vrnila.

»Ugotovitve so spet slabe. Zdravniki so na treh mestih ubili metastaze, vmes pa je rak šel na kosti, razširil se je na rebra in medenico. Ko mi je zdravnik prvič rekel, da ni dobro, je vrednost PSA pokazala štiri. Naslednjič se je povzpelo že na devet, in to je bilo alarmantno, na zadnjem pregledu pa so vrednosti dosegle 20,« je za Jutarnji List povedal hrvaški nogometni trener, ki je leta 1998 popoljal Vatrene do 3. mesta na svetovnem prvenstvu. »Že nekaj časa ni Tomislava Ivića, Đalme Markovića, Otta Barića, Vlatka Markovića, ni več niti veliko mlajšega Cice Kranjčara. Naših nogometnih in trenerskih velikanov ni več, zato ne morem ostati za seme niti jaz. Sprijaznila sem se s situacijo, edino, kar si še želim, je, da ne bi bilo bolečin. Od vedno imam strašno nizek prag tolerance na bolečino.«

Nekdanji hrvaški selektor je tekmo z Rusi, ki so jo hrvaški nogometaši sicer dobili in se posledično uvrstili na svetovno prvenstvo, spremljal iz svojega doma. »Trepetal sem kot 18-letnik,« je razkril 86-letni Ćiro in dejal, da je selektorju Zlatku Daliću, svojemu nekdanjemu pomočniku v Varteksu, dal le en nasvet - naj postavi Joška Gvardiolo v sredino obrambe.