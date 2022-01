Legendarni Ćiro: Đoković bi lahko pomagal človeštvu, če bi rekel, da se bo cepil

Legendarni hrvaški nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević je na HRT gostoval v pogovorni oddaji Nedeljom u 2. Ćiro je komentiral številne podrobnosti iz svojega življenja, omenil pa se je tudi na situacijo s tenisačem Novakom Đokovićem. Srbskega teniškega igralca so danes izgnali iz Avstralije, Ćiro, sicer zelo glasen zagovornik cepljenja, pa se je odločil deliti svoje mnenje o celotni situaciji, ki se je razvila okoli srbskega tenisača. Pohvalil je Đokovića, a ga tudi kritiziral zaradi nedavnih dogodkov.

»Za to situacijo je verjetno v veliki meri kriv sam Đoković, vendar bi se vse lahko končalo bolj elegantno. Ni normalno, da ga nadlegujejo, oni pa so ga nadlegovali. Nisem za privilegije, ampak so naredili zmedo. Eden lahko vstopi, drugi morda ne . Avstralija je odstrelila svojo kredibilnost, Novaka tretira kot zločinca,« je dejal in dodal: »Obožujem Đokovića, želim mu stisniti roko. Je športnik, ki nima predsodkov. Za trenerja je vzel našega Ivaniševića, kar je dokaz, da predsodkov ni. Ne bi pa smel tako deklarativno kompromitirati nečesa, kar rešuje človeštvo. Lahko bi pomagal človeštvu s tem, da bi bil cepljen, ker ima velik družbeni pomen.«

Hčerki se ne javlja na telefon

Razkril je tudi, kakša je situacija v njegovi družini. »Imam tri otroke in šest vnukov in se z njimi prepiram zaradi te blage injekcije! Moj sin dobi krono, njegova žena in njegov sin. Katarina, ki živi u Lausannei, je toliko fanatik proti cepivu, da se ji več ne javljam na mobitel,« je še rekel Ćiro in dodal: »Ne posluša svojega očeta in on ji je vse omogočil. In zdaj sem jaz bedak, ti ​​pa pametna. Ne morem biti neumen pri 87 letih in vsem, kar sem preživel. Ona pa mi pravi: 'Oče, če ne bi bil cepljen, ne bi zbolel za rakom!'«

Objavljen video iz Đokovićevoga aviona

Sicer pa, številka 1 svetovnega tenisa se po deportaciji iz Avstralije vrača domov, trenutno pa je na letu proti Dubaju, od koder se bo vrnil v Evropo. Na YouTube kanalu Djoker Nole je bil objavljen posnetek iz letala, ki je očitno posnet pred vzletom in na katerem je tudi Đokovićev trener Goran Ivanišević. Na posnetku na letalu gledata v ekran pred seboj in nato enemu od potnikov na mobilnem telefonu nekaj pokažeta, medtem ko je na letalu tišina.