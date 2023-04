Legenda lige NBA se je grdo spravil na Dončića: »Naj se pogleda v ogledalo!«

Šele 11. mesto v skupnem seštevku zahodne konference Lige NBA so z 38 zmagami in 44 porazi zasedli Dallas Mavericks.

Ekipa, ki je v minuli sezoni igrala v finalu zahoda, je letos upala, da bo naredila korak dlje. Zaradi tega so se proti koncu prestopnega roka še okrepili s Kyriejem Irvingom, a je namesto preboja sledil negativen niz in padec pod črto.

Je Dončić razlog za to?

Na koncu so vendarle kalkulirali in se odrekli možnosti, da bi ujeli zadnji vlak, kar je razjezilo Luko Dončića, ki se je pred dnevi vrnil v Slovenijo. Se pa v zakulisju govori, da to ni bilo edino, kar ga je razjezilo. Najprej je težava v tem, da z Irvingom ni našel skupnega jezika od prvega dne, kar bi lahko sklepali po njegovih kritikah na račun vodenja ekipe. Nekateri pa menijo, da je Dončić kljub neverjetni statistiki pravzaprav glavni problem ekipe. Gre za legendo lige NBA in enega najboljših strelcev v zgodovini, Reggieja Millerja.

»Luka se mora pogledati v ogledalo in priti v boljšo formo. Kot ekipa morajo veliko več teči, igrati morajo hitreje. Mislim, da so to storili s Kyriejem, medtem ko Luka ni igral, in na koncu so izgledali veliko bolje, ko so bili hitrejši,« je dejal Miller, njegovo izjavo pa lahko podkrepi z dejstvom, da so Mavericks tretja najslabša ekipa v ligi po številu posesti žog in druga po najmanj točkah iz protinapada.

Pravzaprav meni, da Dončićev stil igre pravzaprav ne ustreza tistemu, kar si je zamislil trener Jason Kidd.

»Želi, da igrajo hitreje, a to ni mogoče, ko je Luka na igrišču. Če bi bil v boljši fizični pripravljenosti in če bi zaradi tega lahko igrali hitreje, bi bili boljši,« je zaključil Reggie.