KZS sporočil, kako je z Luko Dončićem

Dončić je na pripravljalni tekmi po odličnem prvem polčasu, v katerem je dosegel 26 točk, sredi tretje četrtine dobil udarec v desno koleno.
Fotografija: Luka Dončić FOTO: Leon Vidic/Delo
Luka Dončić FOTO: Leon Vidic/Delo

STA, A. Ka.
17.08.2025 ob 15:27
17.08.2025 ob 16:36
Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo s slovensko reprezentanco nadaljeval priprave na nastop na evropskem prvenstvu, ki se bo začelo konec meseca. To je na spletni strani sporočila Košarkarska zveza Slovenije in zapisala, da 26-letnik ni utrpel resnejše poškodbe kolena ob udarcu na sobotni tekmi proti Latviji.

Dončić je po odličnem prvem polčasu, v katerem je dosegel 26 točk, sredi tretje četrtine dobil udarec v desno koleno, a poškodba, o kateri so se razpisali tudi mediji v ZDA, ni resnejše narave.

»Navijači Dončića bodo EuroBasket gledali z zaskrbljenostjo ...« (VIDEO)

Zvezdnik Los Angeles Lakers bo tako z reprezentančnimi kolegi v ponedeljek nadaljeval priprave na EP. V torek Slovenijo čaka zadnja pripravljalna tekma proti Veliki Britaniji, nato pa po sklepnem delu priprav sledi odhod na Poljsko.

V Katovicah se bodo varovanci selektorja Aleksandra Sekulića v skupinskem delu tekmovanja po vrsti pomerili proti Poljski, Franciji, Belgiji, Islandiji in Izraelu.

Izločilni boji bodo nato na sporedu v Rigi, kjer je Slovenija v soboto izgubila proti gostiteljici Latviji z 88:100.

