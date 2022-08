Kruta usoda jim je vzela Hano (19): Slovenija je danes izgubila pravega angelčka

Slovenijo je danes pretresla vest o smrti mlade reprezentantke Hane Mazi Jamnik. Zanjo je bila usodna nesreča na Norveškem. Tamkajšnji medij Norway Posts piše, da je vanjo, ko je trenirala z rolerji, trčilo tovorno vozilo, nesreča pa naj bi se zgodilo v predoru Botshei. Okoliščine policija še preiskuje.

Kmalu potem, ko se je razvedelo o prezgodnjem slovesu mlade športnice, so na družabnih omrežjih številni izrekli sožalje svojcem. Med bolj znanimi je tudi upokojena plavalka Sara Isaković: »Slovenija je danes izgubila pravega angelčka. Skupaj dva delali, gradili psihološko odpornost, včasih me je poklicala samo za en feel-good pogovor. Ne morem verjeti. You will be missed (op.p.: pogrešali te bomo).«

Miren večni počitek ji je zaželel tudi nekdanji smučarski skakalec Jernej Damjan.

