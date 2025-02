Kot bi z njo napovedal prihodnost: poglejte, kakšno sliko je Dončić objavil pred leti (FOTO)

V športnem svetu se te dni veliko govori o Luki Dončiću, ki je bil na presenečenje številnih iz kluba Dallas Mavericks zamenjan v znameniti klub Los Angeles Lakers. Zanimivo, da je Dončić mesto, v katerem po novem domuje, obiskal že v času, ko še ni igral v ligi NBA. Poleti leta 2016 je na Instagramu objavil sliko, ki dokazuje, da je v času, ko je bil član madridskega Reala, obiskal Los Angeles.

Na sliki lahko vidimo, da so bili z njegovo mamo Mirjam Poterbin in ženo Anamario pred dvorano Staples Center, ki se zdaj imenuje Crypto.com Arena. Gre seveda za dvorano, v kateri domuje ekipa Los Angeles Lakers, pa tudi hokejska ekipa Los Angeles Kings, v kateri že vrsto let navdušuje Anže Kopitar. Morda je Dončić že ob takratnem obisku Los Angelesa sanjal, da bo nekoč zaigral za Lakerse, kar pa se bo zdaj tudi uresničilo.

Morda bo zaigral že v soboto

Kdaj točno si bo Dončić nadel rumeni dres in zaigral prvo uradno tekmo za legendarne Lakerse, je ta hip še uganka. Morda se bo to zgodilo že to soboto na tekmi proti Indiani Pacers ali pa vsaj prihodnji teden. Sobotno tekmo bo prenašala tudi slovenska televizija, potekala pa bo ob za slovenske navijače bolj ugodnem terminu kot številne druge tekme onkraj luže.

