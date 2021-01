Koše zabijal brez očal kljub slabemu vidu

Prvi strelec jugolige

Mirko Amon kljub visoki dioptriji (na enem očesu –6, na drugem –5,5) ni nikoli igral z očali. To so bili tudi časi, ko so si športniki sami kupovali opremo. Mirko nam je pred tremi leti povedal, da mu je ene športne copate iz Nemčije prinesel oče.

Slovenija bo kar pet let košarkarski prvak stare celine. Leta 2017 so se naši fantje okronali za najboljše v Evropi, do 2022. bo lovorika naša. Uspeha naših košarkarjev na zadnjem evropskem prvenstvu se je veselil tudi, ki pa žal ne bo videl, kako bodo branili zlato. Pred dnevi so 90-letnika pokopali v Ljubljani, ostali bodo spomini na legendo. Na košarkarja, ki je kot prvi Slovenec zaigral v dresu Jugoslavije!Mirka Amona smo obiskali maja 2017, na predvečer evropskega prvenstva. Z ženo, ki jo vsi kličejo Smilka,nas je sprejel v svojem stanovanju za ljubljanskim Bežigradom, kamor so se preselili leta 1987. Takrat je potrdil, da ga je v košarko usmeril prav učitelj športne vzgoje. Dr., nekdanji trener, danes pa izjemni kronist košarkarskega dogajanja v Sloveniji, pa je zapisal, da je Amon prvo uradno tekmo v dresu gimnazije odigral 6. maja 1947. To je bil dan, ko je moštvo IV. Gimnazije z 31:14 porazilo vrstnike z II. Gimnazije. Amonovi soigralci so bili takratin. Amon je nase opozoril pri ljubljanskem Železničarju, a mu niso dali takoj priložnosti. Čeprav je pristal v ekipi D, ga to ni potrlo. »Treniral sem zgodaj zjutraj in še čez dan. Vedel sem, da se mi bo enkrat obrestovalo,« nam je pred tremi leti zaupal Amon. Leta 1948 je bil z Železničarjem pokalni prvak Slovenije, nase so začeli opozarjati tudi zunaj meja. V letih 1949 in 1950 so porazili beograjska kluba Partizan in Crveno zvezdo, Ljubljančani so jugoslovansko prvenstvo sklenili na tretjem mestu. Mirko Amon je bil s 14,9 točke na tekmo prvi strelec lige.Razigral se je ob pravem času, za nagrado pa je dobil mesto v jugoslovanski reprezentanci, ki je med 22. oktobrom in 3. novembrom 1950 igrala na svetovnem prvenstvu v Argentini. Jugoslavija je nastopila v postavi, Mirko Amon,. Na prvenstvu je vknjižila pet porazov, odigrala pa štiri tekme (33:27 in 46:43 proti Peruju, 40:24 proti Čilu, s 45:50 proti Ekvadorju). Morali bi igrati tudi proti Španiji, a Jugoslovani niso želeli nastopiti v znak protesta proti diktaturi generala, zato se je tekma sklenila z 2:0 v korist Špancev. Amon je v košarki vztrajal do leta 1956, potem pa se je desnoroki in 187 centimetrov visoki igralec zapisal poklicnemu delu. Kot univerzitetno izobražen strojni inženir je dobil službo v mariborski Metalni, ki je postavljala prve smučarske žičnice v Sloveniji. »Mirko je bil v prvi vrsti odličen človek, znan je bil po svojem dobrem odnosu s soigralci,« nam je predvčerajšnjim povedal dr. Mik Pavlovič. »Imel je kolosalen met, ne pozabimo, bil je tudi najboljši strelec jugoslovanske lige. Metal je iz skoka, met pa je zadržal,« je dodal dr. Pavlovič, ki pripravlja še dve odmevni košarkarski deli.Mirko je tudi zadnje dneve v domu starejših občanov v Ljubljani preživel v družbi svoje Smilke, s katero sta se spoznala pred 70 leti. Tudi ona, rojena, je bila uspešna košarkarica. Prav zaradi ljubezni do Mirka je ostala v Ljubljani, kjer sta nazadnje celo skupaj igrala odbojko v dresu Akademskega odbojkarskega kluba. Dr. Smilja Amon je bila predavateljica na fakulteti za družbene vede v Ljubljani, docentka na področju zgodovine novinarstva. Z Mirkom sta pogosto zahajala na Dolenjsko. Rad je nazdravil s cvičkom, svojčas so ga pridelovali v okolici Šmarjeških Toplic, kjer imajo še danes vikend.