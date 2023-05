Košarkarski zvezdnik Jokić navdušen, ko mu je vprašanje postavila Slovenka

Srbski košarkarski zvezdnik Nikola Jokić se v teh dneh z moštvom Denver Nuggets pripravlja na veliki finale lige NBA. Vmes pa mora odgovoriti tudi na kakšno novinarsko vprašanje. Na nedavni novinarski konferenci, na kateri je nastopil, se je oglasila tudi slovenska novinarka (spodnji video od 11:49 naprej).

Ko mu je v srbskem jeziku dejala, da ga pozdravlja iz Slovenije, je bil vidno zadovoljen. Zdi se, da košarkarskemu zvezdniku ugaja, ko se lahko po dolgih mesecih igranja v ZDA s kom pogovarja tudi v jeziku, ki mu je najbližje. O tem javljanju slovenske novinarke so poročali tudi v srbskem Kuriju.

»Nikola, pozdrav iz Slovenije. Na Balkanu že dolgo vemo, kako dobri ste, ampak zdi se, da je cel svet šele sedaj po dveh titulah MPV in NBA finalu to spoznal. Kako vi to doživljate,« ga je vprašala naša novinarka in nadaljevala: »Moram vas tudi vprašati glede našega Vlatka Čančarja. V končnici ne dobiva veliko priložnosti, ampak v rednem delu je dokazal, da dobro izkorišča priložnosti.«

Jokić je v odgovoru pohvalil našega košarkarja: »Vedno, ko je dobil priložnost, jo je izkoristil. Vedno je odigral na pravi način. Pokazal je, da tukaj lahko igra, da naredi spremembo in da ekipa igra boljše, ko je on na igrišču, kar je, če mene vprašate, zelo pomembno«.

Nato je za kratko pokomentiral še MVP nagradi. Pravi, da mu bosta morda veliko več pomenili, ko bo zaključil kariero in se ozrl nazaj.