Košarkarski sodniki začeli stavko, tekme državnega prvenstva odložene

Košarkarski sodniki so danes izpolnili napoved in začeli stavko, s katero želijo doseči višje plačilo. Zaradi tega so bile odložene prve tekme pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Predstavniki sodnikov so se medtem v večernih urah sestali s predstavniki lig.

Komisar članskih košarkarskih tekmovanj Gorazd Trontelj je že v torek zaradi napovedanega začetka stavke košarkarskih sodnikov odložil sredine in četrtkove tekme državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja. Zaradi tega je bila danes odložena moška pokalna tekma v Kopru med domačo ekipo in Novo Gorico ter tekma 2. lige za moške, na kateri bi moral Portorož gostiti Vrhniko.

Predlagano zvišanje sodniških taks na KZS označili za drastično

V skladu z napovedmi iz prejšnjih dni pa so se v večernih urah sestali predstavniki sodnikov in predstavnikov košarkarskih lig, je potrdil predstavnik sodnikov Janez Pejovnik. Pogovori naj bi se sicer po prvotnih napovedih nadaljevali tudi jutri.

Stavko so sodniki napovedali prejšnji teden po tem, ko izvršni odbor Košarkarske zveze (KZS) ni potrdil njihovega predloga za zvišanje sodniških taks. Predlagano zvišanje so na KZS označili za drastično in izrazili nezadovoljstvo z napovedjo stavke.

Na drugi strani sodniki prek svojega predstavnika izpostavljajo, da so se takse tekem članskih kategorij nazadnje dvignile leta 2007, ko so bile postavljene na 150 evrov. Takrat je razmerje med takso prve lige in povprečno bruto plačo znašalo 11,88 odstotka, danes pa je ta še zgolj 6,8 odstotka.

Sodniki zato zahtevajo zvišanje takse na 250 evrov na tekmo, kar bi predstavljalo 11,33 odstotka bruto plače. V stavkovnem odboru so sodniki z mednarodnega seznama Fibe ter najvišjega seznama tekmovanj KZS.

Tako zveza kot tudi predstavniki sodnikov so v svojih izjavah v zadnjih dneh poudarili željo, da bi lahko čim prej prišli do dogovora, ki bi zagotovil nemoten potek košarkarskih tekmovanj v državi.