Košarkar in direktor na račun korone ni želel dobička

Ni veliko manjkalo, pa bi Slovenija v letošnji regionalni ligi ABA imela le dva kluba – Krko in Cedevito Olimpijo. Čeprav si je mesto priigral tudi Koper Primorska, ki pa se je zaradi napak znašel pred propadom. Primorci so se rešili pet pred dvanajsto, a ob tem ostali skoraj brez igralcev. Od lanske udarne ekipe je ostal le 28-letni branilec Luka Vončina, ki je verjel, da se bo košarkarska zgodba na Obali nekako rešila, poleg tega od košarke ni finančno odvisen. Kljub profesionalni karieri košarkarja ima še eno, morda celo dve službi! Vodi lastno podjetje LV Prospects, ki pomaga dijakinjam in dijakom na študij in športno ...