Koronavirus v Sloveniji: nogometaš pozitiven na testu

Nogometaši NK Domžale so prestali testiranje brez pozitivnega izida na novi koronavirus, danes pa so iz tabora Aluminija iz Kidričevega sporočili, da je v njihovih vrstah igralec, ki je pozitiven, javnost obvešča Nogometa zveza Slovenije (NZS). Nogometaš Aluminija v zadnjih dneh ni bil v stiku z moštvom, saj je zaradi procesa elektive preventivno ostal doma.



V klubu so takoj ustavili vse aktivnosti članskega moštva in ostale nogometaše preventivno poslali v samoizolacijo, kjer bodo počakali na navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.



»Varnost in zdravje nogometašev sta za Nogometno zvezo Slovenije na prvem mestu, zato bodo vsi prvoligaši pred začetkom novega prvenstva testirani, kar pomeni, da bodo nogometaši Aluminija na ponedeljkovo testiranje počakali v samoizolaciji,« so še zapisali. Zveza je kljub pozitivnemu primeru optimistična, da so v Kidričevem primer okužbe odkrili dovolj hitro in da se bodo nogometne aktivnosti v klubu kmalu nadaljevale.