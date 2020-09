Korona ni ustavila Štefana Semeta in ekipe

Igrali so tudi športniki invalidi. FOTO: Bojan Matevžič

Tudi plesalki ob drogu

Tudi letos so športni zanesenjaki poskrbeli, da so ob koncu poletja pripravili izjemen veteranski teniški turnir, ki je potekal v ljubljanskem športnem parku Tivoli. Turnir je bil v koledarju ITF predviden kot prireditev visokega 2. ranga, a so bili vsi mednarodni veteranski turnirji zaradi znanih okoliščin odpovedani. Kljub temu se je zbralo 98 igralcev in igralk, ki so nastopili v devetih moških in eni ženski starostni kategoriji v posamični konkurenci ter v treh moških, eni ženski in dveh mešanih starostnih kategorijah med dvojicami.Ob upoštevanju ukrepov NIJZ, ki so jih sodelujoči zgledno spoštovali, je bilo v štirih dneh odigranih 150 tekem. Po kategorijah so bili v posamični konkurenci najboljši(M+35),(M40+),(M45+),(M50+),(M55+),(M60+),(M65+),(M70+),(M75+), pri damah pa sta se naslovov veselili(Ž 35–50) in(Ž 50+)., svojčas hokejski as, jugoslovanski reprezentant in selektor, je s svojo ekipo poskrbel tudi za spremljevalni program, in sicer za žar večer s podelitvijo nagrad in priznanj, popestrili pa so ga pevka, dekleti, ki sta zaplesali na drogu, tamburaši iz Dragatuša in predstavniki RIC Bela krajina. Predstavili so se tudi igralci tenisa na invalidskih vozičkih. Za popolno izvedbo sta poskrbela direktor turnirja Štefan Seme in predsednik OOs sodelavci in sodelavkami. Za prispevek bogatih nagrad, ki so jih prejeli zmagovalci, in darilnih vrečk za vse udeležence gre zahvala vsem sponzorjem in donatorjem, še posebno pivovarni Union, Zlatarni Celje, hotelu Lesar, Atlantic group in Saruni, še dodajo organizatorji.