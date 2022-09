Končno boste pozabili na izjavo »Nimam časa!«

»Res nimam časa še za redno rekreacijo«, »Noben šport mi ne ustreza«, »Bojim se poškodb«, »Saj se čisto dobro počutim, moje telo očitno ne potrebuje redne vadbe«, »Nismo vsi za šport, to je samo modna muha« … in še veliko podobnih izgovorov lahko nanizamo. V resnici so pogosto samo dobra tolažba za to, da se ne odločimo za konkretne spremembe in vztrajamo pri svoji rutini.

