Komu zapuščina Maradone - 75 milijonov? Začenja se cirkus stoletja

Dober teden dni je že minil od smrti enega najboljših nogometašev vseh časov, Argentinca Diega Armanda Maradone. Njegova nogometna zapuščina je neizmerna, Maradona pa je za seboj pustil tudi bolj zemeljsko bogastvo, za katero se je začel pravi boj.



Argentinski novinar Julio Chiappetta je napisal članek, o katerem govori cela država. »Sedaj se začenja prava žajfnica o Moradanoi, vojna njegovih naslednikov za njegovo bogastvo,« je povzel, kaj sledi. Maradona naj ne bi napisal oporoke, zato je pričakovati dolgoleten sodni proces, ki naj bi odločil, kako se bo razdelilo približno 75 milijonov dolarjev (približno 62,5 milijona evrov).



Maradona je veliko zaslužil v času svoje nogometne kariere, imel je tudi dosmrtni dogovor s Pumo, bil je ambasador PES-a in ikona Fife. Marca piše, da je v njegovi zapuščini tudi razkošen hotel v Havani, tovarna v Venezueli, pet nepremičnin na luksuznih lokacijah v Buenos Airesu. V Belorusiji, kjer je bil direktor Dinama iz Bresta, so mu ostali briljanten prstan, vreden okoli 300 tisoč evrov in vojaško amfibijsko vozilo, v Dubaju Rolls Royce Ghost, vreden prav tako okoli 300 tisoč evrov ter številna darila, s katerimi so ga zasipali šefi, ko je bil trener klubov Al Wasla in Fujairha.



Kdo bo torej nasledil to bogastvo? Peterica Maradoninih otrok naj bi imela prednost. V zakonu s Claudio Villafane, edino žensko, ki ga je spravila v zakonski jarem, je imel hčerki Dalmo in Giannino. V razmerju s Cristino Sinagro se je rodil sin Diego ml., Jana v razmerju z Valerio Sabalain ter Diego Fernando, rojen med romanco z Veronico Ojedo. Tu pa je še šest otrok, katerih mame trdijo, da je njihov oče pokojni nogometni bog, a jih on ni priznal kot svoje.



Del premoženja želijo tudi Maradonini bratje ter tudi odvetnik Matias Morla, ki je lastnik pravic za Maradonino ime v ZDA in Argentini.



Ni čudno, da je Chiappetta svoj članek povzel z besedami, da se pravi cirkus šele začenja.