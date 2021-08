Komaj 14-letna olimpijka se duši v pozornosti

Za seboj pustili razdejanje

Pri komaj 14 letih je prava senzacija. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Olimpijska slava nikakor ni muha enodnevnica, zapa je pomenila popoln življenjski preobrat. Zlato ji je bilo pač usojeno, je zdaj prepričana družina, na njeni strani pa je bila tudi sreča (v nesreči), saj je preložitev iger s prejšnjega poletja na letošnje pomenila, da bo deklica tudi dovolj stara za udeležbo. To je povsem upravičila, kajti štirinajstletnica je pri skokih v vodo povsem osupnila s popolnimi deseticami, s številom zbranih točk pa postavila tudi rekord. Po zaslugi dosežkov pa je v svoji domači vasi prava zvezdnica.Ne le to, Maihe v provinci Guangdong se je prelevil v turistično atrakcijo med kitajskimi popotniki, ki si množično hodijo ogledovat kraj, kjer živi olimpijka. Pozornost je Kvanini družini in sovaščanom sprva godila, zdaj pa zaradi pretirane pozornosti pogrešajo nekdanji mir, čas, ko so le redki vedeli, da sploh obstaja ta vas na podeželju. A Maihe je zakorakal v novo dobo, kajti zdaj je prepoln nadležnih obiskovalcev, ki zaslišujejo prebivalce o Kvan in njeni družini, fotografirajo vsako hišo in kotiček, posnetke objavljajo na družabnih omrežjih, nekateri o dogajanju poročajo celo v živo; mnogi z vozili ovirajo promet na ozkih in prašnih cestah ter za seboj puščajo razdejanje, so besni domačini in tudi Hončanovi, ki so pritisnili na lokalne oblasti, da so omejile vstop v vas – 2000 obiskovalcev na dan je bil pač absolutno prevelik zalogaj za le nekaj sto prebivalcev, epidemiološka slika pa vseskozi opozarja, da se lahko številke covidnih bolnikov ob vsaki nepozornosti razmahnejo. Vstop v vas je tako do nadaljnjega omogočen samo domačinom, so sklenile oblasti in postavile zapore.A kar je najhuje, pove Kvan, obiskovalci so kalili mir njeni bolni materi, ki je pravzaprav razlog, da se je deklica sploh odločila zakorakati v športno kariero. Z zaslužkom od zmag in pokroviteljskim denarjem ji lahko plačuje zdravljenje, je zdaj zadovoljna.