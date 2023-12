Koliko igralcev bo v ZDA odpeljal selektor Matjaž Kek?

Slovenski nogometni prvoligaši so komajda odšli na premor, naslednji teden se večina že vrača v delovni ritem s pripravljalnim obdobjem, ki bo trajal le dober mesec. Drugi konec tedna v februarju, 10., se bo nadaljevalo državno prvenstvo s tekmami preloženega 20. kroga. V ospredju bo le eno vprašanje, bo Olimpija ogrozila šampionski pohod Celja proti drugemu naslovu državnega prvaka? Celjani imajo kar 10 točk prednosti ...

Potem ko je izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije pretekli teden popravil tekmovalni spored, je znano, kdaj bo prvi (ali zadnji) odločilni derbi v bitki za naslov. Zeleno-beli, ki se bodo prihodnje leto prvič zbrali 7. januarja, bodo 2. marca v 24. krogu gostili Celjane. Zadnji derbi vodilnega dvojca pa bo 27. aprila v Celju.

Po prvem dvoboju se bodo najbrž že oblikovale vrednosti šampionskih delnic, saj Celjane že takoj v 25. krogu čaka štajerski derbi, v 26. pa še gostovanje v Kopru. Tudi Olimpija ima nadvse težko nadaljevanje, saj bo najprej šla v Mursko Soboto, nato pa gostila Mariborčane. Ti, kot Koprčani, lahko le mešajo štrene najboljšima in morajo paziti, da jih iz ozadja ne bi presenetil Bravo. Največja slovenska derbija sta na sporedu 13. marca v Stožicah in 11. maja v Ljudskem vrtu.

Vodilni štirje v Turčijo

Že po tradiciji je za klub z vrha zimska pripravljalna baza turška Antalya, kamor se bodo 19. januarja odpravili Celjani, Koprčani in Mariborčani, zeleno-beli Ljubljančani pa bodo na turško riviero (Belek), kjer so največja prednost urejena vadbena igrišča, hotelske nastanitve in številni tekmeci z vseh koncev Evrope, odpotovali dva dni prej, 17. januarja.

Priprave najboljših bo v veliki meri krojil tudi seznam selektorja Matjaža Keka za prijateljski dvoboj z ZDA, 20. januarja v San Antoniu. Na njem bo več igralcev iz 1. SNL – Maks Barišić, Jan Repas, Marcel Ratnik, David Zec ...

V zadnjih letih so se sicer klubi v Turčiji srečevali tudi z neprijetnimi vremenskimi razmerami. Za druge slovenske klube je osrednja pripravljalna baza še naprej hrvaška Istra.