Kolesarski navijači v šoku: znano, kako hudo je s Pogačarjem

Za Tadeja Pogačarja je bil usoden 85. kilometer kolesarske dirke Liège–Bastogne–Liège, v katerem je skupaj z Dancem Mikkelom Honoréjem padel. Žal jo kolesar s Klanca pri Komendi ni dobro odnesel. Padec je bil tako neugoden, da je moral odstopiti. Dirko je sicer dobil Remco Evenepoel. Takoj za njim sta bila Thomas Pidcock in Santiago Buitrago.

Zlomil si je zapestje in odstopil

Iz Pogačarjeve ekipe UAE Team Emirates so po pregledu v bolnišnici sporočili, da je Slovenec utrpel zlom leve skafoidne in lunarne kosti ter da bo imel že danes popoldan operacijo. Za padec po naših informacijah ni bil kriv. Po poročanju valonske televizije RTBF ga je zaradi dvojnega gumidefekta podrl Honoré. Posnetka padca nam žal še ni uspelo dobiti.

Že res, da je kolesarska dirka Liège–Bastogne–Liège ena izmed pomembnejših enodnevnih dirk leta, a slovenske športne navdušence sedaj verjetno skrbi predvsem to, kaj ta padec pomeni za letošnjo Dirko po Franciji, na kateri se želi Pogačar oddolžiti Jonasu Vingegaardu za lansko dirko. Spomnimo, Vingegaard je lani dobil to tritedensko dirko po enem izmed najbolj epskih kolesarskih bojev v zgodovini.

Zelo zanesljiv kolesar

Pogačar velja za enega izmed bolj zanesljivih kolesarjev. V dosedanji profesionalni karieri na dirkah ni velikokrat padel, še manjkrat je zaradi padcev odstopil. Pogosti padci in poškodbe lahko pustijo psihične ter fizične posledice na športnikih, zaradi katerih v prihodnosti ne dosegajo več takšnih rezultatov, kot bi jih lahko. Zato je še kako dobro, da se našemu šampionu doslej ni bilo treba s tem ukvarjati prav pogosto. Slovenskim ljubiteljem kolesarstva je verjetno najbolj ostal v spominu Pogačarjev padec na lanskoletni Dirki po Franciji, ko je v zaključku ene izmed etap v izjemnem boju z Vingegaardom zletel s ceste. Takrat je lahko dirko nadaljeval. Danec se je ob tistem padcu izkazal z izjemno športno potezo, saj je Pogačarja počakal, da se je pobral in nadaljeval z dirko. Za to si vsekakor zasluži vse pohvale.

Spomladanski del letošnje sezone je bil za Pogija izredno uspešen. Zmagal je dve klasiki, en spomenik ter eno enotedensko dirko. Boljšega začetka sezone bi si težko želel. Je pa v kolesarstvu izmed vseh dirk najbolj cenjena Dirka po Franciji, na kateri se bo, močno upamo, slovenski šampion, letos potegoval za svojo tretjo skupno zmago.