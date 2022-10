Kolesarjenje pozimi – DA ali NE?

Kolesarjenje je odličen šport, ki ima na telo veliko pozitivnih učinkov in ga lahko izvajate tudi pozimi. Mraz, dež ali sneg vam ne morejo škoditi, če ste nanje dobro pripravljeni.

V prispevku preberite, kako se pripraviti na zimsko vožnjo s kolesom, kakšno opremo potrebujete za lastno varnost in na kaj morate paziti, da bo vaše počutje med kolesarjenjem ves čas odlično.

Za krepitev imunskega sistema se v zimskem času priporoča veliko gibanja na svežem zraku, ker:

premišljeno izpostavljanje telesa mrazu in naporom pozimi ohranja telo v pripravljenosti na učinkovito prilagajanje;

svež zrak telo napolni s kisikom za zdravo delovanje celic;

gibanje poskrbi za boljšo prekrvljenost telesa – ohranja zdravo srce in ožilje;

dejavnosti na prostem odpravljajo stres;

če telo dobro razgibamo, se izboljša prebava;

vitamin D nastaja v koži po izpostavljenosti soncu, zato lovimo čim več sončnih žarkov;

poraba kalorij je večja – za gibanje in ogrevanje telesa.

Priprave na zimsko kolesarjenje

Izbira kolesarske poti: Na kolesu boste brez težav ubežali zimskemu onesnaženemu zraku, le premišljeno morate izbrati kolesarske poti. Načrtovanje naj se začne že doma, kajti pomembno je, da poti že poznate in jih boste lahko brez napora prevozili v težkih zimskih razmerah.

Privajanje telesa na mrzel zrak: Telo je treba postopoma privaditi na dejavnosti pri nižjih temperaturah, zato izbiramo krajše kolesarske poti manjše intenzivnosti, nato pa intenzivnost povečujemo.

Krajše ture: V toplejših mesecih na kolesu preživimo dlje časa, zimska vožnja kolesa pa naj bo krajša in prilagojena vremenskim razmeram. Zima ni čas za preizkušanje mejnih zmogljivosti telesa, saj so že zunanje razmere dovolj zahtevne.

Kolesarska oprema mora biti prilagojena zimskemu vremenu. FOTO: Pixabay

Zimska oprema

Ko se pozimi odpravimo na kolo, moramo biti pripravljeni na spremenljive razmere. Poleg mraza bomo zagotovo občutili moč vetra, lahko nas ujameta tudi dež ali sneg, zato morajo biti kolesa pripravljena na zahtevnejše razmere in kolesarska oblačila premišljeno izbrana.

Večplastna oblačila

Pomembno je, da so oblačila za zimsko kolesarjenje odporna proti vetru, mrazu in vlagi in da imajo odsevne elemente za boljšo vidljivost.

Na kolesu se pozimi priporoča več tanjših plasti termo kolesarskih oblačil , ki so izdelana iz posebnih hitro sušečih se materialov in se telesu tesno prilegajo; tako bo telo ostalo suho in primerno ogreto.

, ki so izdelana iz posebnih hitro sušečih se materialov in se telesu tesno prilegajo; tako bo telo ostalo suho in primerno ogreto. Aktivno kolesarsko perilo je osnovna plast oblačil, ki mora odvajati vlago proč od telesa in ohranjati telesno toploto.

je osnovna plast oblačil, ki mora odvajati vlago proč od telesa in ohranjati telesno toploto. Ostale plasti oblačil po potrebi prilagajamo – jih slečemo, ko se telo ogreje, ali oblečemo, če se vreme poslabša ali pot podaljša.

– jih slečemo, ko se telo ogreje, ali oblečemo, če se vreme poslabša ali pot podaljša. Nepogrešljive so dolge termo kolesarske hlače , ki imajo lahko naramnice za več udobja ali visok pas, in kolesarske majice z dolgimi rokavi .

, ki imajo lahko naramnice za več udobja ali visok pas, in . Lahke kolesarske jakne zagotavljajo zaščito v primeru vetrovnega ali deževnega vremena.

Dodatki za izpostavljene dele telesa

Pozimi moramo posebno pozornost nameniti izpostavljenim delom telesa.

Zimske kolesarske rokavice morajo biti odporne proti vlagi in vetru, hkrati morajo biti lahke, zračne in zagotavljati odličen oprijem.

morajo biti odporne proti vlagi in vetru, hkrati morajo biti lahke, zračne in zagotavljati odličen oprijem. Termo kolesarske nogavice so izdelane iz tkanine, ki ne vpija vlage, in omogočajo nogi zračnost.

so izdelane iz tkanine, ki ne vpija vlage, in omogočajo nogi zračnost. Trpežni kolesarski čevlji poskrbijo za topla stopala.

poskrbijo za topla stopala. Pod čelado potrebujemo naglavni trak ali podkapo , ki odvaja vlago od telesa, ohranja toploto in zagotovi odličen oprijem kolesarske čelade.

, ki odvaja vlago od telesa, ohranja toploto in zagotovi odličen oprijem kolesarske čelade. Okoli vratu potrebujemo šal oziroma buf v primeru mrzlega zraka, saj se bo z njegovo pomočjo ob nizkih temperaturah zrak nekoliko segrel, preden bo prešel v pljuča.

Izbira kolesa za vožnjo pozimi

Kolo, s katerim se bomo pozimi podali na kolesarsko turo, mora biti prilagojeno vremenu in razmeram na cesti.

Pozimi se najbolje obnesejo ciklokros ali gorska kolesa, ki so že v osnovi primerna za vožnjo po gozdovih, hribih in brezpotjih zaradi širših gum in amortizerjev. Cestna kolesa so v osnovi namenjena izključno kolesarjenju po asfaltnih površinah in kolesarskih stezah, ker pa imajo tanjše gume, niso primerna za kolesarjenje pozimi.

Če imate cestno kolo in za zimsko rekreacijo ne bi kupovali novega, nanj lahko namestite širše gume, s katerimi bo lažje obvladati zimske cestne podlage.

Najprej poskrbite za varnost in pozimi vedno upoštevajte naslednje:

Na kolesu naj bodo robustne pnevmatike , ki so bolj odporne proti predrtju in imajo boljši oprijem na podlagi.

, ki so bolj odporne proti predrtju in imajo boljši oprijem na podlagi. Na kolesu ne smejo manjkati blatniki , ki bodo preprečili, da bi umazanija med vožnjo škropila po vas.

, ki bodo preprečili, da bi umazanija med vožnjo škropila po vas. Posebno pozornost je treba nameniti gibljivim delom kolesa – vzdrževanju verige, zobnikov, žic in pest.

– vzdrževanju verige, zobnikov, žic in pest. Pozimi potrebujemo kolesarsko svetilko , ker je vidljivost zaradi krajšega dneva ali morebitne megle lahko zmanjšana.

, ker je vidljivost zaradi krajšega dneva ali morebitne megle lahko zmanjšana. Preden se odpravite na pot, si pripravite topel napitek, ki bo poskrbel za primerno hidracijo, shranite ga v izolirni steklenici ali termovki.

Vso potrebno opremo za zimsko kolesarjenje boste našli v Hervisovih trgovinah, če pa se med raznoliko ponudbo za kolesarstvo ne znajdete najbolje, vam lahko pomagajo izkušeni Hervisovi svetovalci.

Naročnik oglasne vsebine je Hervis