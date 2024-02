Ko ga je zbadal, mu je nakazal svoje slovo

Svoj pogled na bližajoči se odhod v športni pokoj Petra Prevca je pred odhodom v Lake Placid, kjer bosta konec tedna ob superekipni preizkušnji na sporedu tudi dve posamični tekmi za svetovni pokal, je razkril tudi njegov (naj)mlajši brat Domen Prevc.

»Vesel sem zanj, ker vem, koliko truda je moral vložiti in kako zelo je moral garati za vse uspehe. Srečen sem zanj, pri tem, da sledi svojemu srcu in da bo nadaljeval po svoji poti, ga popolnoma podpiram,« je dejal Domen, ki ga odločitev najstarejšega brata niti ni pretirano presenetila. »Ko sem uradno izvedel oziroma ko nam je na hitro povedal na Kulmu, nisem bil preveč začuden. No, morda me je malce presenetil, da se je za ta korak odločil zdaj, novinarsko konferenco pa je že v torek pripravil predvsem za to, da ne bi bil prevelik bum v Planici. Zdaj mora namreč še končati sezono,« je razmišljal 24-letni član kranjskega Triglava.

Da bo to Petrova zadnja sezona, je slutil. »Da se počasi pripravlja na slovo, sem sklepal iz njegovega vedenja. Ko nekoga spremljaš vsak dan, ga dobro (s)poznaš, vidiš, kako deluje, zato prej opaziš določene, čeprav majhne spremembe. No, odločitev o slovesu mi je nakazal tudi z nasmeškom, ko sem ga malo zbadal,« je zaupal Domen in pripomnil, da razume brata. »Na to gledam kot na prelomnico v njegovem življenju, v katerem se bo morda kdaj pojavil tudi kakšen dvom, po koncu sezone pa se bo zagotovo z velikim korakom podal v novo srečno obdobje.«

Zaradi Petra ni čutil pritiska

Na vprašanje, kaj vse se je naučil od Petra, je odvrnil: »Pokazal mi je, da skoki niso le treningi in tekme, ampak da je to način življenja. Da na to, kako boš uspešen, vplivajo tudi odločitve, ki jih sprejmeš zjutraj, popoldne in zvečer, pomembno je, s kakšno miselnostjo se boš odpravil na trening, kdaj si boš privoščil počitek in za koliko časa. To so tiste malenkosti, ki ti lahko dajo veliko.«

Peter mi je pokazal, da skoki niso le treningi in tekme.

Hvaležen je, da je bil lahko blizu nekomu, ki je nizal takšne uspehe. »Dobro je bilo, da sem imel nekoga, po katerem sem se zgledoval in mi je bil kažipot. Marsikaj mi je olajšal in marsikatero pot skrajšal, ko mi je povedal za kakšno koristno bližnjico, česa mi, na primer, ni treba delati oziroma kaj mi bo škodilo, če bom počel,« je pojasnil zmagovalec petih tekem za svetovni pokal.

Zaradi slavne(jše)ga brata nikoli ni čutil kakšnega bremena. »Če sem že bil pod pritiskom, je bilo to zaradi tega, ker sem si ga nalagal sam. Ne, nikoli me ni spremljal občutek, da moram doseči enake rezultate kakor Peter. Že od vsega začetka sem si govoril, da bo, če se bom vsaj malo približal njegovim dosežkom, vrhunsko,« je poudaril najmlajši od bratov Prevc, ki se je minulo soboto v Willingenu s 5. mestom veselil svoje najboljše uvrstitve v tej sezoni svetovnega pokala. Na drugi tekmi na veliki napravi Mühlenkopfschanze je nato s 33. mestom ostal brez finala.

»Vikend v Willingenu je bil zanimiv, prireditelji pa si zaslužijo pohvale za pripravo zaletne smučine, ki je kljub dežju lepo stekla. S svojo ravnjo skokov sem bil zadovoljen, žal se mi v nedeljo nastop ni pokril z razmerami v zraku, kot se dan prej ni niti Stefanu Kraftu. A pridejo tudi takšne tekme, to je treba vzeti v zakup. Enkrat dobiš, drugič ne,« se je Domen ozrl na zadnje preizkušnje in svoj pogled usmeril proti naslednjim v Lake Placidu, kjer bodo v drevišnjih kvalifikacijah (ob 23. uri ob srednjeevropskem času) Slovenijo zastopali še Lovro Kos, Žak Mogel, Timi Zajc in Maksim Bartolj: »Tamkajšnja skakalnica mi je všeč, lani sem na njej dosegel dober rezultat (6. in 35.), zato se veselim preizkušenj v ZDA.«