Kljub sladkorni izjemna kariera

Lastnik apartmaja z lopato napadel turista (VIDEO)

Le streljaj od plaže Pudarica na otoku Rab si je lastnik bližnjega apartmaja prisvojil del obale do morja. Poleg tega, da je kupil megafon, prek katerega je vpil na ljudi, je te dni še z lopato napadel turista, piše 24sata. »Letos si je nabavil megafon in vsakič, ko se kdo približa, četudi le z barko, 'njegovi plaži', se začne dreti, preklinjati in ljudi nadlegovati, naj se