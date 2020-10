Kdor se zadnji smeje, se najslaje smeje: športni osmoljenci (VIDEO)

Šport je takšen, da je treba vztrajati do konca. Do ciljne črte. Če se ne boriš do konca, te tekmovalci iz ozadja lahko presenetijo. Kako hudo je izgubiti tik pred ciljem, lahko iz prve roke pove. Na nedavni kolesarski dirki Liege–Bastogne–Liege je tik pred ciljem v zrak dvignil roke in se veselil zmage, a iz ozadja ga je v zadnjih centimetrih dirke prehitel(pustimo to, da je bil Francoz na koncu še kaznovan in bi Roglič tako ali tako zmagal).Tisti, ki redno spremljate šport, veste, da je prezgodnje veselje lahko kaznovano. Pred leti se je etapne zmage na Giru d’Italia veselil slovenski kolesar. Prečkal je črto, razširil roke, na obraz se je izrisal zadovoljni nasmešek, a žal krog prehitro. Zmaga je na koncu pripadlaPoglejmo primer iz atletike, ko se je tekačže veselil najvišje stopničke, medtem pa jev ciljni ravnin prižgal turbo in švignil mimo nesrečneža. Kakšen izraz je bil na njegovem obrazu, si lahko le mislite.Včasih je za zmago treba tudi poleteti. Kako se to dela, je pokazal tekač na 400 metrov z ovirami. Celo tekmo je bil ospredju, zmago pa si je na koncu priboril s skokom zasledovalecLeteči podvigi so pomenili zmago tudi na olimpijskih igrah. Na ta način si jo je zagotovila v brazilskem Riu Bahamkav teku na 400 metrov.Še več primerov športnih osmoljencev, ki so se veselili malenkost prehitro, si oglejte spodaj.