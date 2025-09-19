  • Delo d.o.o.
Kazalo je drugače, a Conor McGregor še ne bo politik, to je razlog zakaj

Irski zvezdnik MMA Conor McGregor ne bo kandidiral na predsedniških volitvah. Politično ime si je zgradil kot vodilna osebnost v protipriseljenskem gibanju.
Za Conorja McGregorja bi glasovalo le sedem odstotkov volivcev. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Za Conorja McGregorja bi glasovalo le sedem odstotkov volivcev. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Marca je bil gost ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Beli hiši. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Marca je bil gost ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Beli hiši. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Za Conorja McGregorja bi glasovalo le sedem odstotkov volivcev. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters
Marca je bil gost ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Beli hiši. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
T. J.
 19. 9. 2025 | 08:01
A+A-

Irski zvezdnik mešanih borilnih veščin (MMA) Conor McGregor je umaknil kandidaturo za predsednika te otoške države na volitvah, ki bodo 24. oktobra. McGregor, ki je v svetu borilnih veščin dobil vzdevek Razvpiti, se je odpovedal politični kandidaturi zaradi prezahtevnih volilnih pravil.

V dolgem sporočilu, objavljenem na družbenih omrežjih, je izjavil, da se je za to potezo odločil po skrbnem premisleku in po posvetovanju z družino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Potrdil je, da se njegova predanost Irski tu ne konča, obenem pa kritiziral volilno zakonodajo, ki za potrditev kandidature zahteva podporo 20 članov parlamenta ali štirih lokalnih oblasti.

Marca je bil gost ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Beli hiši. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
Marca je bil gost ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Beli hiši. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Politično ime si je zgradil kot vodilna osebnost v protipriseljenskem gibanju na Irskem. V zapisu, s katerim je za zdaj pokopal sanje o vzponu na politični položaj, je obsodil »demokratični primanjkljaj proti volji irskega ljudstva«, zlasti pa pozabljenih Ircev, ki se počutijo zapuščene in prezrte zaradi po njegovem prebujenske (angl. woke) politike sedanjega sistema.

Med somišljeniki, ki nasprotujejo evropski priseljenski politiki, si je ustvaril ime tudi s prijateljevanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ta ga je marca častno sprejel v Beli hiši ob dnevu svetega Patrika.

Čeprav ostaja priljubljena osebnost na družbenih omrežjih, je njegov ugled na Irskem dvomljiv. Novembra je bil spoznan za krivega spolnega napada na žensko v nekem dublinskem hotelu leta 2018. Nedavna anketa irske revije Sunday Independent je pokazala, da bi na predsedniških volitvah zanj glasovalo le sedem odstotkov vprašanih. 

