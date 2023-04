Kar 600 deklet na nogometnem igrišču v tem slovenskem kraju (FOTO)

»Zares velik podvig za klub, še posebno ker smo celotno organizacijo izpeljali izključno s prostovoljnim delom nas vseh, od staršev do trenerjev, vodstva, podpornikov, igralk članske in mlajših selekcij ter tudi bivših igralk. Velik aplavz vsem, ki ste vsak po svojih močeh prispevali, da smo skupaj izpeljali odličen mednarodni turnir! Bodimo ponosni, da smo v dveh dneh in na dveh lokacijah tako uspešno izvedli turnir z rekordno udeležbo,« Andreja Leskovšek McQuarrie, nekdanja asinja belih snežnih poljan, ne skriva navdušenja nad dosežkom, ki ji je uspel z ekipo – v nogometu.

Andreja Leskovšek McQuarrie verjame v dekleta in nogomet. FOTOGRAFIJE: ŽNK Radomlje

Od leta 2018 predseduje Ženskemu nogometnemu klubu (ŽNK) Radomlje Medex, pred dnevi je dobila nov mandat. Klub je pred časom organiziral že 10. turnir Medex Cup, na katerem se je merilo kar 600 mladih nogometašic iz domovine in tujine.

Poklicna smučarka

Andreji organizacija ni tuja. Od mladih nog je je vajena. Smučarsko kariero je začela leta 1981, pozneje je opozorila nase kot mladinska svetovna prvakinja v slalomu in druga v veleslalomu, sedemkratna članska državna prvakinja, nastopila je tudi na olimpijskih igrah v Sarajevu. Kariero v Evropi je hitro sklenila, potem pa prva Slovenka, tudi Jugoslovanka, v ZDA začela nastope med poklicnimi smučarkami. Zaslužila je za študij, našla partnerja in si ustvarila družino. Prav v ZDA je začela svojo uspešno poklicno pot. Od leta 2010 sodeluje pri pripravi olimpijskih iger, odgovorna je za povezavo Mednarodnega olimpijskega komiteja z nacionalnimi komiteji, zadnjih 13 let z družino spet živi v Sloveniji, po novem pa je s svojimi mislimi pri nogometu.

Medex Cup 2023 je bil v marsičem rekorden in poln mejnikov.

»Zadnja leta res največ časa posvečam ženskemu nogometu. Zakaj? Ker je še toliko stvari, ki jih je treba storiti, in zato, ker ima ženski nogomet tako velik potencial. Menim, da ima nogomet pomembno vlogo, pa ne le z vidika športa, ampak je tudi primer (športa), kako se lahko ženske preizkusijo, dokažejo na vodstvenih mestih. V prvi vrsti dekleta dokazujejo, da igrajo dober nogomet, po drugi strani pa je nogomet tisti, ki jim daje še druge možnosti. Če nam bo uspelo v nogometu, nam bo tudi v drugih športih. Nesporno dejstvo je, da ima Slovenija vrhunske športnice, ima pa premalo žensk, ki bi na primer vodile nacionalne panožne zveze,« opozarja naša sogovornica, a pohvali, da se je sicer v zadnjih 13 letih stanje v ženskem nogometu v Sloveniji popravilo, šport se razvija, polje možnosti pa še vedno ponuja številne izzive.

V štirih kategorijah

»V zadnjem času so tudi sponzorji začeli drugače gledati na ženski nogomet. Vrsto let smo se trudili najti generalnega sponzorja, lani nam je uspelo. S podjetjem Medex delimo identične vrednote,« priznava Andreja Leskovšek McQuarrie, ki se zaveda, da brez podpore partnerjev ni odmevnih dogodkov, kot je bil zadnji turnir, ki se ga je udeležilo kar 600 nogometašic! Medex Cup 2023 je bil v marsičem rekorden in poln mejnikov.

Boj za vsako ped terena

Prvič je tekmovanje potekalo na dveh prizoriščih, ob Športnem parku Radomlje še v Kamniku, na igrišču Športnega parka Virtus. V Radomljah in Kamniku so gostili igralke 22 klubov – polovica jih je bila iz tujine – iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Ekipe so se merile v štirih starostnih kategorijah – U9, U11, U13 in U15. V prvem delu turnirja so nastop prve zaključile najmlajše.

Želimo vzpostaviti najboljšo slovensko mladinsko nogometno šolo, v kateri bodo igralke prepoznale najboljši možni primer razvoja in osebne rasti.

Ob domačih Radomljankah se je zbranemu občinstvu predstavil še podmladek ŽNK Mura Nona, DNK Trbovlje, Koper Obala in ŠN Maksimir Zagreb, ki je dodal nekaj mednarodne konkurence. Na turnirju DU11 je bila zasedba še bolj mednarodna pisana, saj je Agram predstavljal Hrvaško, Viktoria pa Madžarsko. Zasedba iz Sombotela je na koncu zasedla četrto mesto, v srečanju za tretje mesto pa so se veselile Koprčanke. Finalni dvoboj med ŽNK Podravje Aluminij in ŽNK Mura Nona je pripadel Štajerkam. V kategoriji DU13 je postregel z več izjemno napetimi tekmami, zmaga je ostala v taboru avstrijske ekipe Schäfferna. Za vrhunec turnirja so poskrbela dekleta, ki so tekmovala za selekcije DU15, kjer so na koncu slavile Zadrčanke, ki so premagale ekipo ŽNK Radlje. In, kako naprej?

»Želimo vzpostaviti najboljšo slovensko mladinsko nogometno šolo, v kateri bodo igralke prepoznale najboljši možni primer razvoja in osebne rasti. Želimo vzgajati in razvijati igralke ter jim omogočati, da postanejo konkurenčne na mednarodni ravni,« še doda Andreja Leskovšek McQuarrie, ki ne skriva, da si želi, da Radomljanke mešajo štrene povsem na vrhu Ženske nogometne lige Triglav Zdravje.

V Radomljah imajo v klubu kodeks obnašanja, ki se ga starši dosledno držijo.

Veselje po zmagi

Tudi iz Posavja so prišla dekleta na turnir.