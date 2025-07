Kapo dol! Medtem ko so drugi vozili mimo, je Ivan pomagal paru, ki se je znašel v težavah

Po družabnem omrežju je zaokrožila ganljiva zgodba Slovenke, ki ji je med nedavnim hudim neurjem, ki ga je spremljal orkanski veter, avto poškodovala plastika rastlinjaka, ki je pristala na njem. Nesreča bi se kaj hitro lahko sprevrgla v tragedijo, omenjeno se je namreč zgodilo na avtocesti, ko sta se ženska, njena identiteta ni znana, in njen mož vozila po hitrem pasu.

»Kakšnih 15 kilometrov pred Ljubljano nam je fant s sivim beemvejem, mislim, da je imel registrske tablice ST, ustavil in pomagal v nesreči,« je še zapisala spletna uporabnica, ki je bila skrivnostnemu neznancu neizmerno hvaležna. Njena zgodba je dosegla tudi člane nogometnega kluba Radomlje, ki so v opisu hitro prepoznali enega svojih.

»Lahko potrdimo, da je mladi Splitčan pravzaprav naš nogometaš Ivan Ćalušić,« so zapisali pri NK Radomlje in nadaljevali: »Ivan ni okleval – ustavil je za avtomobilom in skupaj z njenim možem pomaga odstraniti konstrukcijo z vozila, da so se lahko umaknili s hitrega prometnega pasu.«

Ivan, ki je razkril, da je bil v ponedeljek ravno na poti, da podpiše pogodbo z NK Radomlje, je resnično pokazal, da ima srce na pravem mestu in postal pravi heroj ne le v Sloveniji, ampak tudi v domovini. »Na poti me je ujela strašna nevihta. Vozil sem po avtocesti, ampak hitreje kot 80 km/h ni šlo. Močno je pihalo in veter je naokoli nosil vse mogoče, v nekem trenutku je mimo mene priletel ogromen kos plastike, komaj sem se umaknil,« je grozljivo nevihto za Jutarnji list opisal Ivan.

»Čez nekaj časa sem pripeljal do avtomobila, na katerem je pristala ta ista plastika, ki je skoraj zadela mene. Stal je na cesti, mimo so nekateri vozili res hitro, zato me je bilo strah, da ne bi vanj kdo trčil. Ustavil sem deset metrov za njim, vklopil vse štiri smernike in šel pomagat,« je skromno dodal mladi nogometaš, ki je bil sicer presenečen, da nihče drug ni ustavil in ponudil pomoči.