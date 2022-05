Nezlomljiva sta življenjska vedrina in športni duh legendarnega vratarja Olimpije in Slovana ter uglednega direktorja v gospodarstvu Antona Žabjeka. Pri 82 letih in pred morebitno operacijo hrbtenice bi pričakovali vsaj malce tarnanja, a pri priljubljenem Žabi tega ne boste doživeli. Žabjeku ne zmanjka zanimivih anekdot, lepih spominov, a niti argumentiranih kritik, pa naj gre za zgodovino ali sedanjost slovenskega nogometa. Bil je prvi prepoznavni zvezdnik med slovenskimi vratarji v Jugoslaviji, danes z občudovanjem spremlja asa Jana Oblaka in Samirja Handanovića. V zvezi z izbrano vrsto je ...