Kakšna smola za Luko Dončića: kar zakričal je od bolečine in frustracije (VIDEO)

Slovenski košarkar Luka Dončić, ki se je v severnoameriški ligi NBA komaj dobro vrnil po poškodbi levega gležnja, je imel smolo na tekmi proti New Orleansu. Njegov Dallas je sicer zmagal s 111:106, Dončić pa je po padcu zaradi poškodbe desne pete v tretji četrtini predčasno končal tekmo. Zbral je 31 točk.

Dončić je v tretji četrtini sicer krenil na koš za zabijanje, a mu je Brandon Ingram zbil žogo, ob tem pa je trčil z Jonasom Valančiunasom in grdo padel. Po padcu je hotel ostati v igri, vendar je 23-letnik kmalu le zakričal od bolečine in frustracije ter odšepal v slačilnico. Do takrat je zbral 31 točk, osem skokov, štiri podaje in dve ukradeni žogi.

»Videli bomo, kako se bo Luka počutil jutri. Upam, da ni kaj hujšega. A ne glede na rezultat se Luka ne bi vrnil na parket,« je o poškodbi Dončića po tekmi dejal trener Dallasa Jason Kidd.