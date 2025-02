Kakšna priljubljenost Dončića! Poglejte, koliko sledilcev so Lakersi dobili po napovedanem prestopu

Luka Dončić je bil več let prvo ime ekipe Dallas Mavericks. Navijači tega kluba so ga oboževali in razumljivo je, da so zaradi napovedanega prestopa v ekipo Los Angeles Lakers številni razočarani. Sodeč po ugotovitvi uporabnika družbenega omrežja X Skyeda, je uradni profil ekipe Dallas Mavericks na družbenem omrežju Instagram v nekaj več kot štirih urah po tem, ko se je izvedelo za prestop, izgubil več kot 700 tisoč sledilcev.

Omenjeni uporabnik pa je obenem dal tudi primerjavo, koliko sledilcev je na Instagramu po napovedanem prestopu dobila ekipa Los Angeles Lakers. Število sledilcev se je povečalo za kar 1,6 milijona. V času pisanja tega članka so jih imeli Lakersi skupaj 24,6 milijona.

Ob teh številkah lahko vidimo, kakšen zvezdnik je Dončić v ZDA. Še večji pa bo postal, če mu bo uspelo osvojiti tudi šampionski prstan. S prihodom v takšno ekipo, kot je Los Angeles Lakers, bi mu to lahko uspelo, saj takšne ekipe lažje zvabijo v svoje vrste dobre igralce. Pomoč dobrih igralcev pa bo za našega zvezdnika seveda pomembna, če želi priti do tako želene lovorike.

