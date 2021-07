Kakšna čast za Dončića, to so mu namenile mestne oblasti

S posebno resolucijo so razglasili Dan Luke Dončića. FOTO: Zajem Zaslona/tw

Te dni košarkarskega mojstrazaradi uvrstitve slovenske košarkarske reprezentance na olimpijske igre slavimo predvsem v domovini, ga je pa izjemna čast doletela tudi v Dallasu, kjer si kruh služi z igranjem v ligi NBA.Za njegove izjemne predstave in dosežke, ko se je dvakrat zapored kot najmlajši igralec uvrstil v najboljšo peterko lige, so mestne oblasti sprejele posebno resolucijo in 6. julij razglasile kot dan Luke Dončića. V obrazložitvi so omenili vse njegove izjemne dosežke v moštvu Dallas Mavericks, poudarili pa tudi njegovo dobrodelno dejavnost.