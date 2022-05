Kako se prehranjujejo največji slovenski kolesarji

Ekipo Bahrain Victorious poganja slovensko mleko

V letu 2022 je največja slovenska mlekarna že drugič produktni pokrovitelj kolesarske ekipe Bahrain Victorious, ki jo v letošnji sezoni zastopajo trije izvrstni slovenski kolesarji; Matej Mohorič, Domen Novak in Jan Tratnik. Ekipi in njenemu podpornemu osebju Ljubljanske mlekarne zagotavljajo mleko in mlečne izdelke po izboru njihovega nutricionista.

Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne