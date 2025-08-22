Kako se bo Benjamin Šeško ujel z novimi soigralci?

V nedeljo je Benjamin Šeško prvič zaigral za Manchester United. Toda kdo so nogometaši, s katerimi si slovenski as zdaj deli slačilnico? Rdečih vragov ne zaznamujejo le nogometne spretnosti, ampak tudi povsem človeške zgodbe in vsakdanji konjički.

Bryan Mbeumo (26 let, Kamerun, 55,00 mil. €)

Kamerunec je pred kratkim prišel za 75 milijonov € ter postal najdražji nogometaš iz te države v zgodovini in najdražji prodani igralec Brentforda. Je strasten igralec klavirja in šaha, ki mu koristi tudi pri nogometu.

Matheus Cunha (26 let, Brazilija, 60,00 mil. €)

Nova št. 10 rdečih vragov je v Manchester prispela za 74,2 milijona €. Skupaj z Mbeumom in Šeškom naj bi tvorili smrtonosni napad Uniteda. Brazilec prihaja iz obalnega mesta João Pessoa, kjer je deskanje na valovih za nogometom drugi najbolj priljubljen šport, zato Cunha veliko prostega časa preživi na deski. Na dopustih ogromno preigra nogometne odbojke. Je poliglot, saj govori portugalsko, špansko, francosko, angleško, nemško in italijansko.

Bruno Fernandes (30 let, Portugalska, 50,00 mil. €)

Šeškov novi kapetan že šesto leto kraljuje v Unitedovi zvezni vrsti in ostaja njegov glavni ustvarjalec igre, zato se pričakuje, da bo prav on ustvarjal priložnosti za Benjamina. Portugalski virtuoz izhaja iz nogometne družine, ki ga je napolnila z ljubeznijo do igre. Velja za glasbenega navdušenca. Med soigralci in prijatelji ima zanimiv vzdevek »Cebolinha« (mlada čebula), ki ga je dobil zaradi svoje drobne postave v otroštvu. Njegov idol? Preden je vzljubil Ronalda, je občudoval Ronaldinha.

Casemiro (33 let, Brazilija, 10,00 mil. €)

Najizkušenejši in najtrofejnejši igralec rdečih vragov bo na mladega Slovenca nedvomno vplival s svojimi bogatimi izkušnjami. Casemiro kljub svojim letom tudi v prostem času redno trenira. Najbolje plačani igralec Uniteda je velik igričar in tudi lastnik e-športne ekipe Case Esports, ki tekmuje v priljubljeni igrici Counter Strike, v kateri tudi najbolj uživa. Svoje igre večkrat prenaša na Twitchu.

Leny Yoro (19 let, Francija, 55,00 mil. €)

Najmlajši član prve postave v tej sezoni je ključni člen Unitedove obrambe, še posebej po poškodbi Lisandra Martíneza. Yoro je prišel kot mladi up, ki naj bi postal naslednji poveljnik obrambe. Ob intenzivnih treningih svoj prosti čas rad preživlja ob kontrolerju. S soigralcem Mainoojem z navdušenjem igra košarkarske igre NBA, hkrati je velik ljubitelj filmov. Uživa tudi v nakupovanju in modi. Ponosno izraža svojo vero – z objavami na družbenih omrežjih in s tetovažami.

Luke Shaw (30 let, Anglija, 12,00 mil. €)

Otrok Southamptona je v ManUtd prišel že leta 2014. Angleški branilec je stalnica na levi strani. Ne skriva, da je bil v otroštvu zapriseženi navijač sedanjega rivala Chelseaja. Zanima ga tudi filmski svet, predvsem policijske nadaljevanke, zato je ob vprašanju, kaj bi počel, če ne bi bil nogometaš, odvrnil, da bi bil policist. Znan je tudi po svoji dobrodelnosti.

Mason Mount (26 let, Anglija, 28,00 mil. €)

Čudežni deček Chelseaja je rdečo majico s sedmico na hrbtu oblekel predlani. Nositi to številko pri rdečih vragih pomeni vražjo odgovornost. Njegovo obdobje na severozahodu Anglije so doslej zaznamovale poškodbe. Igralec, ki ga je Šeško zamenjal ob svojem ognjenem krstu za United, je večkrat priznal, da je kot otrok želel posnemati Iniesto, Modrića in Lamparda. Tudi Mount v prostem času najraje poseže po kontrolerju ter odigra tekmo Fife ali Fortnita.

Matthijs de Ligt (26 let, Nizozemska, 38,00 mil. €)

Nizozemski branilec je po odmevnih epizodah pri Ajaxu, Juventusu in Bayernu svojo pot nadaljeval pri Manchestru. Še zdaj si lasti rekord najmlajšega kapetana v ligi prvakov, ko je kot 19-letnik vodil Ajax do polfinala leta 2019 in dokazal, da zna kljub mladosti prevzeti vlogo voditelja. Izhaja iz športne družine, pred nogometom je igral tenis, ki ga rad igra še danes. Je ljubitelj filmov in serij, sprošča pa se tudi z branjem.

Diogo Dalot (26 let, Portugalska, 30,00 mil. €)

Desni bočni branilec je pri Unitedu stalnica, znan po hitrih prodorih in natančnih podajah. Na Otok je prišel leta 2018, a se je v prvi enajsterici resnično uveljavil šele v zadnjih sezonah. Rad igra padel tenis, navdušujejo ga tudi finančna vlaganja (od dolgoročnega investiranja do nepremičninskega trga) in tudi tehnologija.

André Onana (29 let, Kamerun, 25,00 mil. €)

Kamerunski vratar je bil v zadnjem času vroča tema. Po čarobni sezoni pri Ajaxu je leta 2021 prejel devetmesečno prepoved zaradi dopinga, a se je vrnil in navduševal med Interjevimi vrati. Predlani je prestopil na Old Trafford, kjer je v uvodni sezoni razočaral navijače. Ostaja odprto vprašanje, ali bo branil vrata; po besedah trenerja Amorima še ni povsem pripravljen. Pomirjajo ga afriški ritmi, rad piše tudi pesmi.